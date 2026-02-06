Líder partidista vietnamita se reúne con presidente honorario del Partido Popular de Camboya

Phnom Penh (VNA)-El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostuvo hoy un encuentro aquí con el presidente honorario del Partido Popular de Camboya, Heng Samrin, en el marco de su visita de Estado al país vecino.

To Lam se encuentra en Camboya también para la reunión entre el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y su similar órgano del Partido Popular de Camboya (CPP), así como para el encuentro de los dirigentes de los tres partidos de Vietnam, Camboya y Laos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente honorario del Partido Popular de Camboya, Heng Samrin. (Fuente: VNA)

El máximo dirigente de Vietnam manifestó su alegría por los grandes logros alcanzados por Camboya, reflejo de la visión de las generaciones de dirigentes camboyanos en la construcción y el desarrollo del país, en los que destaca el papel de Heng Samrin, amigo cercano y de larga data del pueblo vietnamita.

Subrayó que esta visita tiene un significado especial, ya que Vietnam acaba de celebrar con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido PCV, en el que se estableció una nueva visión estratégica.

Al expresar su satisfacción por reencontrarse con líder partidista vietnamita, Heng Samrin destacó que la visita y los mecanismos de encuentro han generado resultados positivos para ambos países y para sus relaciones bilaterales, reflejando de manera vívida la política constante del Partido y del Estado de Vietnam de conceder gran importancia y alta prioridad al desarrollo de la amistad tradicional con Camboya.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Felicitó a To Lam por haber sido reelegido como Secretario General en el XIV Congreso del PCV, y afirmó que el pueblo camboyano nunca olvidará la gran ayuda sincera y solidaria brindada por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita en la lucha por la liberación nacional, en el rescate del pueblo camboyano del genocidio en el pasado, así como en la construcción, defensa y desarrollo del país en la actualidad.

Destacó que, gracias a esa valiosa ayuda y a los esfuerzos de las generaciones de dirigentes camboyanos, Camboya ha logrado la paz, la estabilidad y los actuales logros de desarrollo.

Heng Samrin valoró altamente el fuerte crecimiento reciente de Vietnam y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el país cumplirá con éxito los objetivos estratégicos establecidos. Afirmó que el Partido Popular de Camboya y su pueblo siempre valoran, preservan y desarrollan las relaciones tradicionales de solidaridad y amistad con Vietnam como un patrimonio invaluable.

Al repasar la trayectoria histórica de los estrechos vínculos entre ambos pueblos, ambos dirigentes coincidieron en que, en el nuevo contexto, es necesario reforzar la labor de comunicación y educación sobre el espíritu de solidaridad en la lucha, los sacrificios y la ayuda mutua, incluso en los momentos más difíciles. De este modo, se fortalece la confianza, la responsabilidad y la conciencia de preservar una relación de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y desarrollo sostenible a largo plazo entre los dos países.

To Lam expresó su sincero agradecimiento por los buenos sentimientos y valoró altamente las importantes contribuciones de Heng Samrin a las relaciones Vietnam–Camboya durante muchas décadas, así como su papel continuo como ejemplo e inspiración para las generaciones futuras en la preservación y el fortalecimiento de la amistad tradicional entre ambos países./.