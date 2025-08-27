Líder partidista vietnamita se reúne con distintas generaciones de diputados del Parlamento

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, presidió hoy un encuentro con representantes de diversas generaciones de diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto), el Día Nacional del 2 de septiembre (2 de septiembre) y en vísperas del 80.º aniversario de las primeras Elecciones Generales, celebradas el 6 de enero de 1946.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en el evento. Foto: Doan Tan - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en el evento. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reunión con representantes de diversas generaciones de diputados de la Asamblea Nacional. Foto: Doan Tan - VNA



Por primera vez, el máximo líder del Partido presidió una reunión con generaciones de diputados del Parlamento. Al acto asistieron dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, así como unos 1.900 diputados y exparlamentarios. El encuentro tuvo una profunda significación política y se convirtió en ocasión para rendir homenaje y reconocer las valiosas contribuciones de quienes, a lo largo de casi 80 años, han forjado y desarrollado la AN de Vietnam.



En su intervención, To Lam expresó su sincero agradecimiento a todas las generaciones de diputados, en especial a los veteranos revolucionarios que acompañaron al país en los periodos más difíciles. Destacó que la historia de la AN en estos 80 años ha sido un camino de firmeza, creatividad y constante renovación, desde las Elecciones Generales de 1946 hasta la actual etapa de profunda integración internacional.



A lo largo de ese recorrido, subrayó, el Parlamento ha aprobado la Constitución, cimentando las bases legales de un Estado independiente; ha definido directrices y políticas clave; ha ejercido la máxima supervisión sobre el aparato estatal; y, mediante la diplomacia parlamentaria, ha contribuido a reforzar la posición de Vietnam en el escenario mundial.

El secretario general señaló que la AN no solo es el máximo órgano de poder del Estado, sino también la “casa común” de los diputados: un espacio para escuchar, recoger la voz del pueblo y defender sus intereses. Cada ley y resolución —remarcó— refleja el esfuerzo, la inteligencia y la entrega de generaciones de parlamentarios formados en la práctica junto al pueblo.



Expresó además un especial reconocimiento a quienes desempeñaron un papel decisivo en etapas históricas como la reforma agraria, la recuperación económica tras la guerra, la reunificación nacional, los complejos inicios del Doi Moi (Renovación) y, posteriormente, los hitos de la integración económica internacional, la construcción de un Estado de derecho socialista y de una economía de mercado con orientación socialista. Los calificó como “tesoros vivientes” del Parlamento, portadores de enseñanzas valiosas para los diputados del presente y del futuro.



También evocó los hitos constitucionales y legislativos más relevantes, como las Constituciones de 1946, 1959, 1980, 1992 y 2013 y sus reformas, que consolidaron el principio de que el poder reside en el pueblo, allanando el camino hacia una economía de mercado con orientación socialista, la integración internacional y la garantía de los derechos humanos y ciudadanos. Cada ley promulgada —destacó— ha supuesto un avance para el Estado de derecho y ha sentado las bases del progreso nacional.



De cara al futuro, To Lam instó a la AN a “ir por delante en el perfeccionamiento institucional”, abrir nuevas sendas y adoptar decisiones sobre cuestiones inéditas, complejas y sin precedentes.



En un contexto internacional volátil, Vietnam —señaló— debe actuar con iniciativa y aprovechar las oportunidades para impulsar con fuerza sectores estratégicos como el gobierno y la economía digital, las energías renovables, la industria de semiconductores, la biotecnología, la logística inteligente, la agricultura ecológica, la salud y el turismo de alta calidad.



El máximo dirigente partidista expresó su convicción de que, con su temple, inteligencia y espíritu innovador, la AN seguirá siendo fiel reflejo del Estado de derecho socialista, de la confianza del pueblo y motor del desarrollo rápido y sostenible del país.



Por su parte, el presidente de la AN, Tran Thanh Man, agradeció al Partido su liderazgo, así como la coordinación de las agencias, organizaciones y ciudadanos de todo el país, y manifestó su gratitud por las contribuciones de tantas generaciones de diputados.



Subrayó que la AN continuará promoviendo el espíritu de innovación, democracia y solidaridad, acompañando al Gobierno, escuchando las opiniones de los votantes y del pueblo, impulsando la labor legislativa, ejerciendo la supervisión suprema y decidiendo sobre los grandes asuntos nacionales.



Aseguró además que tanto el Comité del Partido como el Comité Permanente del Parlamento asimilarán y aplicarán plenamente las orientaciones marcadas por el secretario general en esta reunión, al tiempo que se prepararán con eficacia para el XIV Congreso Nacional del Partido, las elecciones al Parlamento de la XVI Legislatura y los actos conmemorativos del 80.º aniversario de las primeras Elecciones Generales.

Durante la reunión, los delegados expresaron su orgullo por los logros alcanzados por el país y por el desarrollo de la AN, especialmente desde la implementación del proceso de Doi Moi (renovación).



A su vez, el exvicepresidente de la AN, Nguyen Van Yeu, destacó que, pese a las limitaciones iniciales y la necesidad de recurrir a numerosas ordenanzas, Vietnam cuenta hoy con un sistema legal relativamente completo, capaz de reflejar la voluntad y las aspiraciones del pueblo.



Subrayó que las actividades legislativas, de supervisión y de toma de decisiones sobre asuntos trascendentales se han renovado de manera constante, elevando la calidad del trabajo parlamentario y reafirmando el papel de la AN como máximo órgano de poder del Estado.



Con el objetivo de que la AN continúe heredando y promoviendo la gloriosa tradición revolucionaria de sus mandatos anteriores, el expresidente del Consejo de Nacionalidades, Ksor Phuoc, insistió en la necesidad de garantizar que el Partido Comunista de Vietnam mantenga un liderazgo directo, único e integral en todas las actividades parlamentarias.



Al mismo tiempo, consideró esencial fomentar el espíritu de innovación, reforzar la supervisión del poder, intensificar la lucha contra la corrupción y el despilfarro, y fortalecer el vínculo con el pueblo. Aseguró que todas las decisiones de la AN deben responder a los intereses nacionales, ajustarse a la realidad y contribuir a la construcción de un país próspero y sostenible.



Durante el acto, en reconocimiento a quienes han realizado aportes destacados al desarrollo de la AN de Vietnam, el Comité Permanente del Parlamento entregó la Medalla “Por la Causa de la Asamblea Nacional de Vietnam” al secretario general To Lam, así como a numerosos dirigentes y exdirigentes del Partido, del Estado y del Frente de la Patria.



En la mañana del 27 de agosto, el secretario general To Lam, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y otros líderes y exlíderes del Partido y del Estado visitaron la exposición fotográfica “Asamblea Nacional de Vietnam: 80 años de legado y desarrollo”, organizada por la Oficina Parlamentaria.



Con cerca de 300 documentos e imágenes, la muestra ofrece una panorámica del recorrido histórico de la AN, sus principales hitos en el ejercicio de sus funciones y su papel en la construcción y defensa de la Patria./.