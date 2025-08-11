Líder partidista vietnamita se reúne con comunidad de connacionales en Corea del Sur

Seúl (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, su esposa y la delegación de alto nivel que les acompaña, se reunieron hoy con el personal de la Embajada y la comunidad de connacionales en Corea del Sur, en el marco de su visita de Estado a este país.

El secretario general del PCV, To Lam, se reúne con comunidad de connacionales en Corea del Sur (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en Seúl, Vu Ho, informó al Secretario General sobre los resultados del trabajo de la misión diplomática, las relaciones bilaterales entre Vietnam y Corea del Sur, y las labores relacionadas con la comunidad vietnamita en este territorio.

La comunidad vietnamita en Corea del Sur siempre ha promovido la tradición de solidaridad y el apoyo mutuo, desarrollándose continuamente, preservando la identidad nacional, orientándose hacia la Patria y contribuyendo activamente a la construcción y defensa del país, además de servir como puente para fortalecer la amistad entre ambos países, dijo.

Un representante de la comunidad vietnamita en Corea del Sur manifestó el deseo de que el Gobierno dirija a los ministerios y sectores a facilitar los trámites administrativos relacionados con la ciudadanía vietnamita y otros documentos personales, y mejorar la protección consular.

El secretario general To Lam reconoció las contribuciones y esfuerzos constantes de la diáspora de coterráneos en Corea del Sur para fortalecer los nexos entre ambos países y reafirmó que la comunidad vietnamita en ultramar es una parte inseparable de la nación.

Subrayó que esta visita oficial de la delegación vietnamita, invitada por el presidente Lee Jae Myung, contribuirá a impulsar las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur a un nuevo nivel.

Durante las próximas conversaciones y encuentros con los altos dirigentes surcoreanos, Vietnam continuará solicitando al Gobierno de Corea del Sur crear las mejores condiciones para que la comunidad vietnamita pueda vivir y trabajar establemente, y aportar de manera más práctica a los lazos binacionales, adelantó.

Tras informar sobre los destacados logros del país en todos los ámbitos, especialmente las grandes directrices y orientaciones del Partido y el Estado para avanzar firmemente hacia una nueva era, To Lam pidió a la Embajada de Vietnam en Corea del Sur que recoja las opiniones y propuestas de los connacionales y afirmó que dirigirá a los ministerios y sectores competentes para atender y resolver los asuntos relacionados con esta comunidad./.