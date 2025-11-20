Líder partidista vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a héroes caídos en Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) - Durante su visita de trabajo a la provincia sureña de An Giang, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con una delegación del Comité Central, rindió homenaje con ofrendas florales e incienso en varios lugares históricos de la ciudad de Phu Quoc.

El secretario general To Lam y la delegación de trabajo del Comité Central rinden homenaje en el Monumento al Presidente Ho Chi Minh, en Phu Quoc. (Foto: VNA)

El líder partidista llegó hasta el Monumento al Presidente Ho Chi Minh, el Templo y el Cementerio de Mártires de Phu Quoc.

El secretario general To Lam ofrece incienso en el Cementerio de Mártires de Phu Quoc. (Foto: VNA)

Acompañaron al secretario general destacados dirigentes del Partido y el Estado, como Le Minh Hung, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central; Bui Thi Minh Hoai, presidenta del Frente de la Patria y otros altos funcionarios del Gobierno y la provincia de An Giang.

En un ambiente solemne y lleno de emoción, To Lam y su delegación expresaron su profundo respeto y gratitud hacia el Presidente Ho Chi Minh y los héroes caídos, quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación, así como por el bienestar del pueblo vietnamita.

El Monumento a Ho Chi Minh en Phu Quoc, con una altura total de 20,7 metros, es una obra imponente que incluye una estatua de 18 metros de bronce, asentada sobre una base de piedra natural de 2,4 metros. La figura del supremo líder vietnamita, con su mano derecha sobre el corazón, simboliza su profundo amor por el sur del país. Detrás de la estatua, una serie de 484 paneles de relieve representan paisajes y lugares emblemáticos del país, así como una reafirmación de la soberanía de Vietnam sobre sus islas y mares, desde el cabo Sa Vi en Quang Ninh hasta las islas Tho Chau en Phu Quoc.

El Templo a los Mártires de Phu Quoc es un importante monumento cultural e histórico que honra la memoria de los héroes caídos en la lucha por la liberación nacional. Este lugar también sirve como un recordatorio y una herramienta educativa sobre la valentía y el sacrificio de los mártires que lucharon por la independencia y la defensa de la patria.

El Cementerio de Mártires de Phu Quoc, inaugurado en 1985, tiene una extensión de 34.070 metros cuadrados, y alberga casi 3.300 tumbas de héroes caídos. Además de las áreas donde descansan los mártires, el complejo cuenta con una casa tradicional y una sala para recibir a los familiares, proporcionando un espacio de respeto y reflexión para quienes visitan a sus seres queridos.

La visita del secretario general To Lam a Phu Quoc refuerza la importancia de preservar la memoria histórica y de educar a las generaciones futuras sobre el sacrificio y la dedicación de aquellos que dieron sus vidas por la independencia y la unidad nacional./.