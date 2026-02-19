Líder partidista vietnamita presencia la firma de acuerdos Vietnam–EE.UU. por 37,2 mil millones de dólares

Washington (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió el 18 de febrero (hora local) en Washington a la ceremonia de firma y entrega de contratos y acuerdos de cooperación entre entidades de ambos países, por un valor total de 37,2 mill millones de dólares.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asiste a la ceremonia de firma del contrato para la adquisición del sistema de terapia de protones contra el cáncer Mevion S250-FIT entre el Hospital General Tam Anh y la empresa Mevion Medical Systems. (Fuente: VNA) Los documentos abarcan sectores estratégicos como ciencia y tecnología, transformación digital, aviación y salud, reflejando el impulso de las relaciones bilaterales en una nueva etapa de desarrollo.





En el acto participaron altos dirigentes vietnamitas y representantes de agencias estadounidenses.





En su intervención, el embajador de Vietnam en EE.UU., Nguyen Quoc Dung, destacó que, tras 30 años de normalización de relaciones, ambos países han consolidado una Asociación Estratégica Integral orientada a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible, con una creciente participación del sector empresarial.





La Embajada de Vietnam en Estados Unidos se comprometió a seguir actuando como un puente activo, promoviendo el diálogo político, eliminando obstáculos y creando las condiciones más favorables para la cooperación empresarial bilateral, agregó. El Secretario General To Lam asiste a la ceremonia de entrega del contrato de selección y compra de motores, así como de servicios de mantenimiento entre VietjetAir (Vietnam) y Pratt & Whitney (Estados Unidos) para 137 aviones equipados con motores GTF. Foto: VNA

Entre los acuerdos firmados figura la concesión, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, de una licencia a la empresa Starlink Services Vietnam para prestar servicios de telecomunicaciones con infraestructura propia, incluyendo telecomunicaciones fijas vía satélite y redes móviles de telecomunicaciones por satélite.





En el sector aeronáutico, la aerolínea nacional Vietnam Airlines firmó con Boeing un contrato para la compra de 50 aviones Boeing 737 MAX, en lo que constituye su primer pedido de aeronaves de fuselaje estrecho al fabricante estadounidense. La operación respaldará la estrategia de expansión sostenible de la compañía y la ampliación de su red doméstica y regional.





Asimismo, Sun Phu Quoc Airways suscribió un acuerdo con Boeing para adquirir 40 aviones Boeing 787-9 Dreamliner, con el objetivo de fortalecer su capacidad de vuelos intercontinentales y ampliar la conectividad internacional.





Por su parte, Vietjet firmó un contrato con Pratt & Whitney, filial de la Corporación RTX, para el suministro de motores GTF y servicios de mantenimiento destinados a 44 aeronaves A321NEO y A321XLR. También alcanzó un acuerdo de financiación con Griffin Global Asset Management para seis aviones Boeing 737-8.





En el ámbito sanitario, el Hospital General Tam Anh firmó con la empresa Mevion Medical Systems la compra del sistema de radioterapia con protones Mevion S250-FIT, considerado el más avanzado de Estados Unidos. Vietnam se convierte así en el primer país asiático en incorporar esta tecnología, destinada a mejorar la eficacia y seguridad en el tratamiento del cáncer./.