Líder partidista vietnamita insta a unir fuerzas y voluntades para transformar la aspiración en realidad

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, hizo un llamado a todo el Partido, el pueblo y el ejército a unirse, actuar con determinación y convertir la aspiración nacional en una realidad concreta, durante el solemne acto conmemorativo por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, celebrado esta mañana en la histórica Plaza Ba Dinh en Hanoi.

Dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado realizan la ceremonia de saludo a la bandera. (Foto: VNA)

En representación del liderazgo del Partido y del Estado, el líder partidista pronunció un discurso conmemorativo cargado de significado histórico y emocional.

Recordó que hace 80 años, también en la Plaza Ba Dinh, el Presidente Ho Chi Minh proclamó con solemnidad la independencia del país, fundando la República Democrática de Vietnam -hoy República Socialista de Vietnam-, el primer Estado democrático popular del Sudeste Asiático, marcando así el inicio de una nueva era de independencia y libertad para el pueblo vietnamita.

En su intervención, el secretario general expresó respeto y gratitud profundos hacia los antecesores, el Presidente Ho Chi Minh y millones de compatriotas y combatientes que sacrificaron sus vidas por la independencia, la reunificación y la felicidad del pueblo.

Asimismo, destacó el reconocimiento a los sectores sociales, compatriotas en el extranjero y amigos internacionales que han respaldado la causa revolucionaria de Vietnam durante las últimas ocho décadas.

Subrayó que la fuerza de la nación se ha forjado a partir de una milenaria tradición de lucha, del espíritu indomable, de la inteligencia colectiva y de la gran unidad nacional bajo el liderazgo del Partido Comunista.

Afirmó que cada victoria de la revolución vietnamita está inseparablemente ligada a la dirección sabia del Partido y a los ideales, el pensamiento y el ejemplo moral del Presidente Ho Chi Minh.

Enfatizó que hoy más que nunca, la misión de defender firmemente la independencia, la soberanía y la integridad territorial; garantizar la seguridad y el orden social; y promover el desarrollo sostenible del país, constituye un mandato urgente. Cumplir con estos objetivos es también realizar el deseo supremo del Presidente Ho Chi Minh: construir un Vietnam pacífico, unificado, independiente, democrático, próspero y que contribuya dignamente a la causa de la revolución mundial.

To Lam reafirmó que, en su camino de 80 años, Vietnam ha superado incontables dificultades y desafíos gracias a la fortaleza del pueblo y a la guía del Partido. Recalcó que no existe obstáculo que impida al país avanzar hacia la paz, la prosperidad y el desarrollo duradero.

De cara al futuro, señaló que el Partido ha establecido como meta convertir a Vietnam en una nación fuerte, próspera y feliz para el año 2045, en ocasión del centenario de la fundación del país. Esta aspiración colectiva, dijo, representa un juramento solemne ante la historia y el pueblo.

Instó a todo el Partido, el pueblo, las fuerzas armadas y a los vietnamitas dentro y fuera del país a unirse con acciones concretas, mayor esfuerzo y determinación, aprovechando plenamente la inteligencia, la creatividad y el carácter del pueblo vietnamita para cumplir exitosamente los objetivos trazados.

“Estamos decididos a defender cada palmo sagrado del territorio nacional con la fuerza integral de toda la nación: fuerza política, económica, cultural, científica, tecnológica, militar, diplomática y, por encima de todo, con el poder del pueblo”, afirmó.

Asimismo, reiteró la voluntad de Vietnam de ser amigo y socio confiable de todos los países, respetando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y resolviendo los desacuerdos mediante medios pacíficos, sin hacer concesiones ante cualquier intento de violar la soberanía nacional.

Con emoción, el secretario general evocó el eco eterno de la Declaración de Independencia de 1945 y el espíritu heroico que late aún en millones de corazones vietnamitas. Subrayó el valor inquebrantable de los ideales de “Independencia”, “Libertad” y “Felicidad”, y la determinación del pueblo de preservar la paz y el orgullo nacional.

Finalizó su discurso rindiendo homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los mártires que se han fundido con la tierra y el alma de la nación, y extendió sus más cálidas felicitaciones al pueblo vietnamita dentro y fuera del país, así como a los amigos internacionales, en ocasión del 80.º aniversario del Día Nacional.

A continuación, tuvo lugar el desfile militar y civil, dirigido por el coronel general Nguyen Van Nghia, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam./.