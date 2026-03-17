Líder partidista vietnamita insta a una estrategia para reestructurar la economía

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó hoy a los organismos pertinentes elaborar una estrategia concreta para reestructurar la economía, avanzar gradualmente hacia el equilibrio de la balanza comercial sin comprometer los objetivos de crecimiento.



El líder partidista dio tal exhortación durante una reunión de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y varios ministerios y organismos pertinentes sobre las relaciones comerciales internacionales y la conectividad comercial con socios clave en el actual contexto geopolítico y geoeconómico mundial.



Tras escuchar el informe del MIC y las intervenciones de los participantes, el secretario general reconoció los logros alcanzados por el sector en 2025, al tiempo que instó a la cartera a continuar sus esfuerzos para cumplir las tareas clave en 2026, en consonancia con su papel central y pilar de la economía nacional.



El secretario general pidió al MIC seguir estudiando e incorporando plenamente las opiniones vertidas en la reunión, revisar de manera urgente y reportar al Buró Político y al Comité Central del Partido los problemas pendientes en las relaciones económico-comerciales con socios importantes, así como proponer soluciones para superarlos.



En cuanto a la orientación para el desarrollo de las relaciones económico-comerciales entre Vietnam y sus socios en el futuro, el secretario general subrayó que el Partido y del Estado vietnamitas persisten en mantener una política exterior de independencia y autodeterminación, en favor de la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, promoviendo la diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, garantizando siempre la primacía de los intereses nacionales.



Sobre la base de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de la Resolución n.º 66-NQ/TW, del 30 de abril de 2025, del Buró Político sobre la renovación del trabajo legislativo para responder a las exigencias del desarrollo en la nueva era con una visión de autonomía estratégica, To Lam destacó la importancia de superar enfoques obsoletos y promover una percepción equilibrada entre la cooperación y la gestión de riesgos.



Asimismo, exhortó a vincular el comercio con la modernización tecnológica, el equipamiento y la atracción de inversiones de alta calidad, junto con exigencias elevadas en materia de contenido local, transferencia de tecnología y fortalecimiento de la posición de las empresas vietnamitas en las cadenas de producción.

Panorama de la reunión (Foto: VNA)

El secretario general instruyó al Buró Ejecutivo del Comité del Partido en el Gobierno a concentrar recursos en la investigación y puesta en marcha de varias orientaciones en el próximo período, tales como: acelerar el crecimiento sostenible de las exportaciones, mejorar la capacidad productiva nacional y diversificar los mercados de exportación e importación.



Además, señaló, es necesario revisar y perfeccionar los procesos de inspección y supervisión de la producción, la gestión de calidad —incluyendo pruebas y cuarentena—, la gestión de zonas de cultivo y la trazabilidad; examinar los flujos de circulación de mercancías.



Pidió estudiar la elaboración de planes de cooperación industrial con un enfoque práctico y equilibrado, orientado a elevar la capacidad productiva, el contenido local y el valor añadido de los productos industriales vietnamitas.



El secretario general instó a los ministerios y organismos relacionados que elaboren con urgencia propuestas de soluciones para implementar dichas orientaciones, garantizando el principio de que una entidad asuma múltiples tareas, pero cada tarea tenga una sola entidad responsable principal; y que la ejecución sea decidida, sistemática, creativa y orientada a resultados concretos./.