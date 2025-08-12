Líder partidista vietnamita asiste a la recepción de Estado presidida por presidente surcoreano

Seúl (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Corea del Sur, el secretario general del Partido Comunista, To Lam, acompañado de su esposa y la delegación de alto nivel de Vietnam, asistió a la recepción oficial organizada por el presidente anfitrión, Lee Jae Myung, y su esposa.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asiste a la recepción oficial presidida por el presidente anfitrión, Lee Jae Myung (Fuente: VNA)

En su discurso durante la ceremonia, el presidente Lee dio una cálida bienvenida al secretario general To Lam y a la delegación vietnamita, subrayando que esta visita representa un hito importante para fortalecer y profundizar la relación de asociación estratégica integral entre ambos países.

El presidente surcoreano destacó el potencial de cooperación entre las dos naciones, no solo en comercio e inversión, sino también en infraestructura, ciencia y tecnología, así como en formación de talento humano.

Afirmó que Corea del Sur, con la experiencia adquirida tras el llamado “Milagro del Río Han”, está dispuesta a compartir sus aprendizajes para apoyar a Vietnam en su objetivo de convertirse en un país industrializado moderno y de ingresos altos para 2045.

Además, Lee Jae Myung resaltó el papel de las familias multiculturales coreano-vietnamitas como “puentes” que contribuyen a estrechar los lazos de amistad entre ambos pueblos.

En respuesta, el secretario general To Lam expresó su gratitud por la cálida y solemne recepción, y manifestó su profunda impresión por las palabras amistosas y de buena voluntad del presidente Lee.

Reafirmó que esta visita refleja el deseo sincero de promover una cooperación más estrecha, efectiva y sustancial entre Vietnam y Corea del Sur.

Subrayó que la relación bilateral ha experimentado un notable progreso desde el establecimiento de nexos diplomáticos en 1992, especialmente tras la elevación a asociación estratégica integral, con vínculos cada vez más completos en política, economía, cultura, educación e intercambios populares.

También destacó la profunda similitud cultural, histórica y afectiva entre los pueblos de ambos países, considerando esta base sólida para continuar el desarrollo conjunto, en pos de la prosperidad y felicidad de ambas naciones.

Vietnam apoya las políticas de desarrollo de Corea del Sur y desea que Seúl acompañe a Hanoi en esta nueva era de ascenso del pueblo vietnamita, reiteró./.