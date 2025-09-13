Líder partidista: Sector judicial constituye pilar de confianza para la ciudadanía

Hanoi (VNA)– El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, subrayó hoy que los tribunales simbolizan la justicia, la equidad, la integridad y constituyen un pilar de confianza para la ciudadanía.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, presenta una estatua del Presidente Ho Chi Minh al Tribunal Supremo Popular (Foto: VNA)

El líder partidista asistió y pronunció un discurso en la ceremonia por el 80º aniversario del Día tradicional del Tribunal Popular (13/9/1945 – 2025), efectuada en Hanoi.

To Lam recordó que el Tribunal Popular nació inmediatamente después de la Revolución de Agosto, acompañó a la nación en dos guerras de resistencia y ha contribuido decisivamente a la independencia, la reunificación y la renovación del país.

A lo largo de ocho décadas, señaló, la institución ha afirmado su papel central en la protección de la justicia, los derechos humanos y los intereses legítimos del Estado, las organizaciones y los ciudadanos.

El Secretario General destacó que el Partido y el Estado siempre reconocen las contribuciones del sistema judicial en la defensa de los logros revolucionarios, el fortalecimiento de la administración popular, la estabilidad política, la lucha contra el crimen y la corrupción, así como en la salvaguarda de la justicia y la igualdad.

De cara al futuro, instó al poder judicial a seguir elevando la calidad de los juicios, considerada la tarea central de la reforma judicial.

Subrayó que cada proceso debe regirse estrictamente por la Constitución y la ley, garantizando independencia judicial, transparencia, derecho a la defensa y la igualdad ante la ley.

Recalcó que no se pueden permitir errores graves que perjudiquen los derechos del Estado, los intereses legítimos de los individuos u organizaciones. “Las sentencias deben ser firmes en lo legal pero también impregnadas de humanidad, cultivando confianza y aspiraciones positivas en la sociedad”, afirmó.

To Lam pidió acelerar la modernización, la digitalización y la cooperación internacional, avanzando hacia tribunales electrónicos al servicio del pueblo.

Señaló la importancia de intercambiar experiencias con países de sistemas judiciales avanzados para mejorar la capacidad de los jueces, especialmente en casos con elementos internacionales.

El dirigente partidista resaltó que la construcción de un cuerpo de jueces y funcionarios íntegros, competentes y valientes es la prioridad. Cada juez debe ser consciente de su responsabilidad de “impartir justicia en nombre de la República Socialista de Vietnam”, actuando con rectitud, conocimientos sólidos y sensibilidad social.

Recordó las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh de ser justos, imparciales, cercanos al pueblo y aprender siempre del pueblo.

El Secretario General aseguró que el Partido y el Estado continuarán invirtiendo en infraestructura y recursos para los tribunales, consolidando su posición como núcleo del sistema judicial y verdadero símbolo de la justicia.

Expresó su confianza en que el Tribunal Popular seguirá avanzando y contribuirá de manera decisiva a la construcción del Estado de derecho socialista de Vietnam, “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y al cumplimiento del objetivo “pueblo rico, país poderoso, democrático, justo y civilizado”.

Durante la ceremonia, To Lam entregó el título de “Héroe del Trabajo” al Tribunal Supremo Popular. La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan otorgó la Orden del Trabajo de Primera Clase a los tribunales populares de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh./.