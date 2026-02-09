Líder partidista se reúne con exmiembros del Comité Central del PCV en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y la celebración del Año Nuevo Lunar 2026, el secretario general del PCV, To Lam, presidió hoy en Ciudad Ho Chi Minh un encuentro con exmiembros del Comité Central de esa fuerza política de diferentes mandatos en el Sur.

En la cita (Fuente: VNA)

En un ambiente cálido y cordial, los delegados participantes formularon numerosas opiniones responsables y constructivas, compartiendo experiencias relacionadas con cuestiones estratégicas del Partido y del país, contribuyendo así al perfeccionamiento de las orientaciones y políticas para el desarrollo nacional en la próxima etapa.

Tras expresar su agradecimiento y alta valoración de las opiniones francas y profundas de los participantes, el secretario general To Lam afirmó que estas no solo constituyen valiosas experiencias, sino que también reflejan la confianza, el sentido de responsabilidad y los profundos sentimientos hacia el Partido, el país y el pueblo.

Subrayó que dichas aportaciones serán estudiadas y asimiladas seriamente para seguir perfeccionando las orientaciones y políticas, así como elevar la calidad del liderazgo y la dirección en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV.

Al referirse a la situación del Partido y del país, el líder destacó que cada Congreso del Partido constituye un hito importante que refleja la madurez y el crecimiento de esa fuerza política. El éxito del XIV Congreso reafirma una vez más el temple, la sabiduría y el alto nivel de unidad y consenso en todo el Partido.

Según el secretario general, el trabajo de construcción y rectificación de las filas del Partido y del sistema político se ha impulsado de manera integral y coordinada en los últimos tiempos, alcanzando resultados positivos en los ámbitos político, ideológico, ético, y organizativo, así como en la lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos, y en la prevención de la “autoevolución” y la “autotransformación”. La disciplina y el orden dentro del Partido se han reforzado, mientras que la confianza del pueblo en el Partido continúa consolidándose.

Al recalcar que las tareas en la nueva etapa son muy exigentes pero también gloriosas, el dirigente instó a seguir elevando la capacidad de liderazgo y de gobernanza, así como la combatividad del Partido; mantener la unidad y cohesión internas; fortalecer la disciplina y el orden; y superar decididamente la evasión y el traslado de responsabilidades, garantizando que todas las orientaciones correctas se implementen de manera rigurosa y eficaz.

Tras el XIV Congreso, el Partido se centrará en desplegar tareas clave de construcción partidista e impulsar una renovación sustantiva del trabajo de cuadros basada en la selección de las personas adecuadas para los puestos adecuados, tomando como principales criterios la eficacia del trabajo, la confianza del pueblo y los resultados prácticos; además de intensificar la lucha contra la corrupción y los fenómenos negativos; elevar la calidad de las organizaciones de base del Partido; y promover la transformación digital en el Partido, desempeñando un papel pionero y orientador en la transformación digital nacional, puntualizó.

El secretario general reiteró que el objetivo supremo de todas las orientaciones y políticas es elevar de manera constante el nivel de vida material y espiritual del pueblo, priorizando la atención a los sectores vulnerables y a las zonas con dificultades.

Por último, expresó su sincero agradecimiento a los delegados y manifestó su deseo de seguir recibiendo sus valiosas contribuciones en el tiempo venidero./.