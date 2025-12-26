Líder partidista se reúne con estudiantes y jóvenes destacados de minorías étnicas

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con estudiantes y jóvenes sobresalientes y representativos de minorías étnicas de todo el país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y los estudiantes y jóvenes sobresalientes y representativos de minorías étnicas de todo el país. Foto: Thong Nhat - VNA

El secretario general del PCV, To Lam entrega obsequios a estudiantes y jóvenes destacados y ejemplares de minorías étnicas. Foto: Thong Nhat - VNA



En su intervención, el líder partidista destacó las grandes contribuciones y los sacrificios de las minorías étnicas a lo largo de la historia revolucionaria de Vietnam, subrayando que muchos de sus habitantes se han convertido en símbolos del heroísmo revolucionario.



Reafirmó que la gran unidad nacional, tal como la proclamó el Presidente Ho Chi Minh, constituye una base sólida e inmutable para el desarrollo del país.



To Lam afirmó que el Partido y el Estado consideran de manera constante el trabajo en favor de las minorías étnicas como una tarea estratégica y de largo plazo.

En los últimos años, las zonas de minorías étnicas y montañosas han registrado avances importantes en infraestructura, nivel de vida, educación y en el mantenimiento de la defensa y la seguridad. En particular, la educación ha progresado notablemente, contribuyendo a la formación de una nueva generación de intelectuales jóvenes de minorías étnicas.



Al elogiar los logros de los jóvenes distinguidos, el Secretario General expresó su confianza en que continuarán superándose y aportando activamente al desarrollo del país.



Asimismo, instó a los Ministerios y autoridades competentes a seguir perfeccionando las políticas, impulsar la educación y la formación, y crear mejores condiciones para que los jóvenes de minorías étnicas estudien, emprendan, se integren y contribuyan al desarrollo socioeconómico.



El líder alentó a los jóvenes a perseverar en el aprendizaje, fortalecer sus capacidades, dominar la ciencia y la tecnología, preservar la identidad cultural de sus pueblos y cultivar aspiraciones nobles, con responsabilidad hacia su comunidad y la nación, contribuyendo así a construir un Vietnam cada vez más próspero y desarrollado./.