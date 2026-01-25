Líder partidista se reúne con embajadores y jefes de misiones diplomáticas de Vietnam en el exterior

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo esta mañana una reunión de trabajo con embajadores y jefes de las misiones representativas de Vietnam en el extranjero que regresaron al país para participar en el XIV Congreso Nacional del Partido.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el acto. Foto: Thong Nhat/VNA

En la reunión estuvieron presentes el primer ministro Pham Minh Chinh y los miembros del Buró Político: Pham Gia Tuc, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido, y Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, los diplomáticos manifestaron su satisfacción por asistir al XIV Congreso Nacional del Partido y felicitaron al secretario general To Lam por haber sido elegido por unanimidad.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el primer ministro Pham Minh Chinh, junto con delegados. Foto: Thong Nhat/VNA

Asimismo, compartieron el clima de entusiasmo y confianza de la comunidad vietnamita en el exterior y las valoraciones positivas de la opinión pública internacional sobre el éxito del Congreso, considerado un evento de visión estratégica a largo plazo, con un enfoque innovador y orientado a la acción y a resultados concretos.

Al intervenir en la reunión, el primer ministro Pham Minh Chinh subrayó que el éxito del XIV Congreso radica en la claridad de sus lineamientos y en la definición de una visión de desarrollo a 100 años, basada en un pensamiento innovador y centrado en el pueblo.

Destacó también la unidad del Partido en el trabajo de personal, la organización rigurosa y eficiente del Congreso, así como el creciente prestigio y la posición internacional de Vietnam.

Vista panorámica de la reunión. Foto: Thong Nhat/VNA

El jefe de Gobierno instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a acelerar la implementación de la Resolución del XIV Congreso, reforzar la investigación y la previsión de la situación internacional, mejorar la calidad del asesoramiento estratégico y promover el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.

Al concluir la reunión, el secretario general To Lam valoró altamente las contribuciones de las misiones diplomáticas en la elaboración de los documentos y en la difusión de información sobre el XIV Congreso en los países de acreditación.

Reafirmó las principales orientaciones de la política exterior y de la integración internacional, consideradas tareas clave y permanentes, haciendo hincapié en la autonomía estratégica y la resiliencia, junto con una integración profunda que garantice la independencia, la soberanía y los intereses nacionales.

El secretario general exhortó a los embajadores y jefes de misión a promover un espíritu de dedicación, creatividad y responsabilidad; fortalecer la capacidad de análisis y previsión estratégica; priorizar la diplomacia económica y la diplomacia en ciencia y tecnología; y situar a la ciudadanía y a las empresas en el centro de la acción exterior.

Asimismo, subrayó la necesidad de proyectar la imagen de un Vietnam renovado, activo y responsable, dispuesto a contribuir a la solución de los problemas globales; reforzar el trabajo con la comunidad coterránea en el exterior y proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y empresas vietnamitas en otros países.

En nombre del sector diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, afirmó que la Cancillería aplicará de manera rigurosa las orientaciones del XIV Congreso del Partido y se compromete a implementar con eficacia la política exterior, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos del país./.