Líder partidista se reúne con comunidad vietnamita en países nórdicos

Helsinki (VNA)– El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo un encuentro con funcionarios de las embajadas vietnamitas y representantes de la comunidad vietnamita residente en los países nórdicos de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el encuentro. (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostiene un encuentro con funcionarios de las embajadas vietnamitas y representantes de la comunidad vietnamita residente en los países nórdicos de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega. (Foto: VNA)



Durante el encuentro, efectuado la víspera en el marco de su visita oficial, el líder partidista escuchó el informe de los embajadores sobre la situación en los países anfitriones.



La embajadora Pham Thi Thanh Binh dijo que la comunidad vietnamita en Finlandia, que cuenta actualmente con alrededor de 16.000 personas, es unida, laboriosa, bien integrada y siempre mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal.



Subrayó además que la relación entre Vietnam y Finlandia es un ejemplo exitoso de transformación de una cooperación basada en asistencia al desarrollo hacia una asociación igualitaria, con logros destacados en los ámbitos de la educación, la innovación y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad. La reciente Declaración conjunta para elevar los nexos a una Asociación Estratégica bilateral abre un marco de cooperación integral, profunda y basada en la confianza mutua.

Por su parte, la embajadora vietnamita en Copenhague, Nguyen La Thanh, afirmó que los países pioneros en innovación y tecnología verde como Dinamarca consideran a Vietnam un socio estratégico, confiable y con una visión de desarrollo compatible.



Propuso un modelo de “circuito cerrado de recursos humanos”, que consiste en la formación de trabajadores vietnamitas bajo estándares de Dinamarca en sectores como el cuidado de la salud, la industria verde y la agricultura sostenible. Asimismo, sugirió reforzar la cooperación en áreas como la transformación digital, la planificación y el desarrollo de un ecosistema de políticas orientadas hacia el objetivo de emisiones netas cero.



En su intervención, el secretario general To Lam reafirmó que el Partido y el Estado de Vietnam siempre valoran, escuchan y facilitan la integración, el desarrollo y las contribuciones de la comunidad vietnamita en el exterior.



Elogió el espíritu solidario, el amor por la patria y las valiosas aportaciones de los vietnamitas en los países nórdicos, así como los esfuerzos de las misiones diplomáticas vietnamitas en la región.



El Secretario General destacó que la elevación de las relaciones Vietnam -Finlandia a nivel de Asociación Estratégica abre nuevas oportunidades de cooperación en áreas clave como la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología.



También mencionó el potencial de otros sectores de colaboración como la innovación, el cambio climático, la producción industrial, la transformación digital, tecnología cuántica y la inteligencia artificial, además de la cultura, el turismo y, especialmente, la educación y formación de recursos humanos de alta calidad./.