Líder partidista rinde homenaje a héroes revolucionarios en provincia de Tuyen Quang

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, rindió hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los precursores revolucionarios. (Foto: VNA) Tuyen Quang, Vietnam (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, rindió hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los precursores revolucionarios en el Monumento Conmemorativo dedicado a ellos en la provincia norteña de Tuyen Quang.

Esta visita del líder partidista a esta localidad norteña marca el inicio de las celebraciones del 80º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto), del Día Nacional (2 de septiembre), del 80º aniversario del Día tradicional de la Fuerza de Seguridad Pública Popular, así como del 20º aniversario del Día de la protección de seguridad de la Patria del todo pueblo.

En el libro de memoria, To Lam expresó su emoción ante la atmósfera histórica de la Revolución de Agosto y de los años de resistencia contra el colonialismo francés.

Destacó las valientes decisiones del Presidente Ho Chi Minh y del Comité Central del Partido, que movilizaron la unidad nacional para conducir al país hacia la victoria, la fundación de la República Democrática de Vietnam y la liberación completa del Norte.

También subrayó que la estatua del Presidente Ho Chi Minh, inaugurada ese mismo día, refleja el afecto y la gratitud infinita del Partido, del Estado y del pueblo hacia las enormes contribuciones del Presidente, de modo que la imagen del "Tío Ho", padre de la nación, permanecerá siempre como un símbolo de orgullo, fuente de inspiración y fuerza para que las nuevas generaciones continúen escribiendo las páginas gloriosas de la historia del país.

Para que el sitio histórico siga siendo una "dirección roja" para la educación de las generaciones presentes y futuras, llamó a una gestión rigurosa, preservación y valorización del lugar, con el fin de transmitir las tradiciones revolucionarias del Partido y de la nación, así como el ejemplo del Presidente Ho Chi Minh, especialmente a la juventud.

El objetivo es fomentar el patriotismo, el amor por el pueblo y la confianza en el Partido, trabajando por la construcción de un Vietnam “más grande y más bello”, capaz de “estar a la altura de las grandes potencias de los cinco continentes”, tal como deseaba el Presidente Ho Chi Minh.

El monumento a los precursores revolucionarios se encuentra en un terreno de más de mil metros cuadrados. Su arquitectura, con forma de flor de loto, rinde homenaje al pueblo natal del Presidente Ho Chi Minh, Sen, en la provincia de Nghê An./.