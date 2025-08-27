Líder partidista resalta aportes de sector del Interior a gobernanza nacional y bienestar social

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió hoy a la ceremonia por el 80º aniversario de la fundación del Ministerio del Interior y su I Congreso Nacional de Emulación Patriótica (2025-2030)

El secretario general del PCV To Lam, asiste a la ceremonia por el 80º aniversario de la fundación del Ministerio del Interior (Fuente: VNA)





El secretario general del PCV To Lam, asiste a la ceremonia por el 80º aniversario de la fundación del Ministerio del Interior (Fuente: VNA)



En su intervención, To Lam subrayó que, desde los primeros días de la independencia hasta hoy, el sector del Interior ha estado estrechamente vinculado al proceso de construcción y desarrollo del país, afirmando su papel leal, dedicado y creativo, con aportes directos a la gobernanza nacional y a la protección del bienestar social.



En nombre del Partido y del Estado, el Secretario General expresó su reconocimiento y gratitud a las generaciones de dirigentes y funcionarios del sector, desde figuras históricas como el general Vo Nguyen Giap, Huynh Thuc Khang o Ton Duc Thang, hasta los cuadros actuales, quienes han dejado un valioso legado de experiencia y tradición para el sector.



Destacó los esfuerzos del sector en los últimos 80 años, pero también señaló los retos de la nueva etapa de desarrollo, hacia 100 años de la fundación del Partido y el centenario del nacimiento de la nación.



Recalcó la necesidad de continuar racionalizando el aparato administrativo, elevar la calidad de los cuadros, perfeccionar las instituciones sobre administración pública y políticas sociales, así como construir una administración al servicio del pueblo, eficiente y generadora de un desarrollo sostenible.

Pidió además que el Ministerio lidere la transformación digital, impulse la reforma administrativa y tome como medida de éxito la satisfacción ciudadana.



Subrayó la importancia de fortalecer las políticas de bienestar social, especialmente la atención a las personas con méritos revolucionarios, garantizando que sus condiciones de vida sean iguales o superiores a la media de la comunidad donde residen.



Asimismo, llamó a diseñar políticas de atracción y protección del talento, eliminar a los funcionarios incompetentes o corruptos, y renovar el sistema de emulación y recompensas para fomentar un verdadero espíritu de compromiso y dedicación en la nueva era de desarrollo.



El Secretario General expresó su confianza en que, con su tradición de 80 años, el sector del Interior seguirá siendo una fuerza pionera y estratégica en el asesoramiento al Partido y al Estado para construir una administración moderna, democrática y socialmente justa.



Con motivo de la ceremonia, el Ministerio del Interior recibió la Orden del Trabajo de Primera Clase; varios departamentos dependientes también fueron condecorados con órdenes de Primera y Segunda Clase por sus destacados logros./.