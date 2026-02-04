Líder partidista reafirma importancia de gran unidad nacional para impulsar el desarrollo

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, enfatizó la importancia de potenciar la gran unidad nacional para impulsar un desarrollo rápido y sostenible del país, al reunirse hoy con exmiembros del Comité Central del Partido de mandatos anteriores.

En el encuentro. (Foto: VNA)

Al intervenir en el encuentro, efectuado con motivo del 96 aniversario de la fundación del Partido (3 de febrero de 1930 – 2026) y el Año Nuevo del Cabello, To Lam subrayó que el apoyo de los exdirigentes del Partido, Estado, Frente de la Patria y exmiembros del Comité Central es un pilar sólido que refuerza la fuerza de los actuales funcionarios, ayudándoles a continuar con la misión encomendada.



Destacó que los 96 años transcurridos representan un viaje firme, en el cual el Partido persiste en su objetivos e ideales, mantiene un vínculo estrecho con el pueblo, realiza una renovación y rectificación constante, y lidera al pueblo a lograr un éxito tras otro, llevando al país a una nueva era.



El Secretario General destacó que el XIV Congreso del Partido reafirma la validez de la política de renovación y añade nuevas teorías a la base ideológica del Partido, junto con el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh. El Congreso también adoptó decisiones clave para el futuro, como la evaluación de los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción del país y la proyección hacia los objetivos de los próximos 100 años.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA) El éxito del XIV Congreso refleja una unidad política destacada dentro del Partido, estableciendo una base sólida para potenciar la fuerza de la gran unidad nacional y promover el desarrollo del país, aseveró.

El Secretario General subrayó la necesidad de seguir mejorando la capacidad de liderazgo, mantener la unidad y la disciplina dentro del Partido, mientras paralelamente se erradican las actitudes de evasión de responsabilidades y el traspaso de tareas. El trabajo de construcción del Partido continuará de manera integral, asegurando que todas las políticas se implementen de manera rigurosa y efectiva.



Señaló que para que Vietnam se convierta en un país desarrollado con altos ingresos para 2045, es necesario alcanzar un crecimiento continuo y de calidad sostenible. Esto es un requisito objetivo y una medida de la firmeza, la voluntad y la aspiración de desarrollo de la nación.



Para lograr esto, apuntó, es importante un avance en áreas clave como la reforma institucional, la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



El Buró Político también ha identificado como objetivo implementar la Resolución del XIV Congreso en todo el Partido en el primer trimestre de 2026, y completar la institucionalización de las ideas del Congreso este año.



Además del desarrollo económico, el secretario general To Lam también destacó los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad y la defensa nacional. La política exterior de Vietnam sigue reafirmando la independencia, la autodeterminación, la multilateralización y diversificación, elevando la posición internacional del país.



El líder partidista subrayó que el objetivo principal de todas las políticas y medidas es mejorar la vida material y espiritual del pueblo. El Partido y el Estado siempre se enfocan en políticas para el desarrollo humano, asegurando que todos los ciudadanos disfruten de los frutos del progreso.



Extendió sus mejores deseos de salud y felicidad a todos los compañeros y sus familias, y les deseó a todo el Partido, el pueblo y el ejército unidad y determinación para cumplir con éxito la Resolución del XIV Congreso y lograr un desarrollo rápido y sostenible del país, con un pueblo cada vez más próspero y feliz./.