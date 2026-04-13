Líder partidista pide transformar aspiraciones de desarrollo en resultados reales

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llamó hoy a transformar las aspiraciones de desarrollo en resultados reales, contribuyendo a un progreso rápido y sostenible del país.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Así lo ratificó el líder partidista al presidir la Conferencia Nacional para estudiar, comprender e implementar la Resolución del segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, la cual se realizó de manera presencial en la sede de la Asamblea Nacional, con conexión en línea a más de 36.000 puntos en todo el país y 2,2 millones de delegados.

Los participantes escucharon varios informes importantes sobre la implementación de los Estatutos del Partido, el trabajo de inspección y supervisión, la labor ideológica, la prevención de la corrupción y prácticas negativas, y la orientación para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030.

En su intervención, To Lam subrayó que el objetivo central tras la conferencia es comprender plenamente, asimilar y ejecutar la resolución de manera decidida, coordinada y efectiva, generando cambios claros en todo el sistema político y convirtiéndolos en motor de desarrollo social.

Resaltando la importancia de las regulaciones del Partido, el máximo líder enfatizó que todos los comités, organizaciones del Partido, funcionarios y militantes deben tener plena conciencia, cumplir de manera estricta y uniforme, sin malinterpretar, modificar o aplicar las normas de forma arbitraria; vinculando esto con la intensificación de la supervisión y la sanción de violaciones.

En materia de desarrollo económico, To Lam pidió una renovación fundamental del pensamiento estratégico, aprovechando eficientemente todos los recursos para un crecimiento sostenible. El Estado debe pasar de un rol de inversión directa a uno de creación de condiciones, liderazgo y activación de recursos sociales.

En este marco, el capital estatal funcionará como “capital semilla” para guiar la inversión; el capital empresarial, especialmente del sector privado y la inversión extranjera directa (IED), se concentrará en sectores de alto valor agregado e innovación; y los préstamos extranjeros se emplearán de manera selectiva, priorizando infraestructura estratégica.

El líder destacó la necesidad de movilizar los recursos de la población, considerándolo un “avance estratégico”. Cuando se active eficazmente, este capital se convertirá en un motor interno clave para el desarrollo.

Respecto a la planificación, pidió superar la visión fragmentada y regionalista; asegurar la integración y conectividad regional a largo plazo, vinculándola con el desarrollo espacial nacional. Asimismo, instó a poner fin a la inversión dispersa y por modas; todos los proyectos deben enmarcarse en planes generales, garantizando eficiencia real y centrándose en los beneficios en la población.

To Lam también recalcó la importancia de desarrollar el sistema financiero como un canal eficaz de financiamiento a mediano y largo plazo, así como de planificar la energía para asegurar bases sólidas de crecimiento sostenible y seguridad nacional. En cuanto a la estructura organizativa, solicitó perfeccionar el modelo de gobierno local de dos niveles, centrado en la orientación, regulación y supervisión, mientras que los gobiernos locales actúen de manera proactiva, con el nivel comunal desempeñando un papel clave. El Secretario General y Presidente afirmó además que se debe generar confianza y motivación en toda la sociedad. Cuando la población y las empresas confían, el sistema funciona de manera fluida, los recursos se movilizan y las aspiraciones de desarrollo se transforman en fuerza real, contribuyendo a un progreso rápido y sostenible del país.

En respuesta a estas directrices, el jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, Trinh Van Quyet, instó a los comités y organizaciones del Partido a continuar difundiendo y concretando la resolución en programas de acción, reforzando la supervisión y asegurando una implementación coordinada y efectiva en todo el sistema político./.