Líder partidista pide promover fortaleza, inteligencia y arte militar de Vietnam

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, destacó la importancia de seguir promoviendo la fortaleza, la inteligencia y el arte militar del país, al intervenir hoy en el acto conmemorativo por el 80º aniversario del Día tradicional del Estado Mayor General del Ejército Popular (7 de septiembre de 1945-2025).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

El evento también marcó la entrega del título de "Héroe de las Fuerzas Armadas Populares" al Estado Mayor General por sus logros excepcionales a lo largo de ocho décadas.

La ceremonia contó con la participación de altos dirigentes del Partido, el Estado y las fuerzas armadas.

En su discurso, el general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, recordó los 80 años de historia del organismo, que fue fundado inmediatamente después de la independencia del país.

Siguiendo las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh, el Estado Mayor General ha crecido y se ha consolidado como una de las entidades más importantes para la planificación y ejecución de la estrategia militar y de defensa nacional.

Bajo el liderazgo del Partido y de la Comisión Militar Central, el Estado Mayor General ha logrado numerosos éxitos durante las luchas por la liberación nacional y en la construcción y protección del país. En reconocimiento a sus contribuciones, ha sido galardonado con numerosas distinciones como la Orden de la Estrella de Oro, la Orden Ho Chi Minh y la Orden de Mérito Militar de Primera Clase.

En su intervención, el secretario general To Lam, también secretario de la Comisión Militar Central, expresó sus más cálidas felicitaciones a los dirigentes, exlíderes, oficiales, soldados y personal del Estado Mayor General y subrayó que, en un contexto internacional y regional cada vez más complejo, las tareas de defensa nacional y la promoción de la habilidad militar de Vietnam siguen siendo una prioridad.

Destacó que la institución ha jugado un papel esencial no solo en las victorias históricas del pueblo vietnamita, sino también en la consolidación de la defensa nacional en tiempos de paz.

El Estado Mayor General debe continuar perfeccionando sus capacidades para ofrecer asesoría estratégica, integrando lo mejor de la ciencia militar moderna y la rica tradición de lucha del pueblo vietnamita, reiteró.

Instó a seguir aprovechando el legado de la estrategia militar nacional y combinarlo con la tecnología avanzada de defensa para mantener la seguridad nacional y la soberanía territorial.

También pidió que el Estado Mayor General continúe desempeñando un papel clave en la construcción de una defensa nacional integral, fortaleciendo la capacidad de defensa en todas las circunstancias.

Asimismo, enfatizó la necesidad de mejorar la capacidad de las fuerzas armadas en áreas como la previsión de situaciones internacionales, la gestión de las relaciones internacionales y la prevención de conflictos bélicos.

Destacó la importancia de avanzar en la digitalización dentro de las fuerzas armadas, fomentando el uso de tecnologías modernas para la gestión y dirección de la defensa nacional, y promoviendo la construcción de un sistema de defensa nacional cohesivo, que combine los recursos económicos y la seguridad.

Al final de la ceremonia, el líder partidista entregó el título de "Héroe de las Fuerzas Armadas Populares" al Estado Mayor General, reconociendo sus logros excepcionales en el entrenamiento, la preparación para el combate, y la construcción del Ejército Popular, así como su contribución a la protección del país y el desarrollo del socialismo./.