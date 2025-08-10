Líder partidista parte de Hanoi para visita de Estado a Corea del Sur

Hanoi, 10 ago (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con su esposa Ngo Phuong Ly, partió esta mañana de Hanoi para realizar una visita de Estado a Corea del Sur del 10 al 13 de agosto, por invitación del presidente del país anfitrión, Lee Jae Myung, y su cónyuge.

Acompaña al líder partidista una delegación de alto nivel de Vietnam, integrada por destacados dirigentes del Partido, el Estado y diversos ministerios. Entre ellos figuran los miembros del Buró Político: Nguyen Duy Ngoc, jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido; el general Phan Van Giang, ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; y Nguyen Van Nen, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh. También forman parte de la comitiva altos funcionarios del Comité Central del Partido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Nacional y otros ministerios clave, así como el Embajador de Vietnam en Corea del Sur.

Esta es la primera visita de Estado a Corea del Sur del secretario general To Lam desde que asumió el cargo. Se espera que el viaje fortalezca el diálogo estratégico y defina orientaciones y medidas concretas para desarrollar aún más la asociación estratégica integral entre las dos naciones, promoviendo la cooperación en sectores clave y con gran potencial, en beneficio de ambos pueblos.

En el contexto de la implementación de importantes orientaciones de desarrollo nacional, esta visita también refleja la política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la diversificación, la multilateralización y una integración internacional proactiva, integral y efectiva. Además, constituye una acción diplomática significativa para impulsar la implementación de la Resolución No. 59 del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva etapa./.