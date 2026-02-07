Líder partidista llama a pasar del discurso a la acción en la implementación de la Resolución del XIV Congreso

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó a todo el sistema político a unificar el pensamiento y convertir de manera efectiva las orientaciones del Partido en resultados concretos, al intervenir hoy en una conferencia nacional dedicada a la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido celebraron la conferencia, realizada de forma presencial en el Salón Dien Hong de la Asamblea Nacional y combinada con conexión en línea, con la participación de más de 1,9 millones de delegados en 31.097 puntos de enlace en todo el país.

Durante la reunión se presentaron diez temas centrales relacionados con los nuevos contenidos de los Documentos del XIV Congreso, el programa de acción para la implementación de la Resolución, el balance del trabajo de construcción del Partido, la aplicación de los Estatutos del Partido, así como la evaluación de la Estrategia de Desarrollo Socioeconómico 2021–2030 y la elaboración del plan para el período 2026–2030.

Otros temas abordaron el fortalecimiento de la gran unidad nacional; los nuevos enfoques en materia de defensa y seguridad; el desarrollo de la política exterior en una nueva etapa; la renovación del trabajo de inspección y supervisión; y el balance de 40 años de aplicación de la Plataforma para la construcción nacional, junto con la orientación del desarrollo del país en los próximos 100 años.

Estos contenidos permitieron clarificar las tareas prioritarias inmediatas y definir orientaciones estratégicas de largo plazo, contribuyendo a reforzar la comprensión del camino de desarrollo nacional y la necesidad de renovar el pensamiento de liderazgo y el método de gobernanza del Partido.

En su intervención, el secretario general To Lam subrayó que los logros del país han estado vinculados a etapas en las que las orientaciones correctas fueron ejecutadas de manera decidida, coordinada y eficaz.

Al repasar los 80 años de construcción y desarrollo nacional, en particular los 40 años de Doi Moi (Renovación), el dirigente afirmó que esta fue una decisión acertada del Partido, de carácter histórico y alcance de época, basada en la práctica del país y en el coraje político de un Partido revolucionario.

No obstante, advirtió que el principal desafío actual no reside en la falta de orientaciones correctas, sino en la capacidad de convertirlas en resultados concretos. En ese sentido, llamó a impulsar una renovación profunda del pensamiento sobre el desarrollo, el modelo de crecimiento y, especialmente, la capacidad de organización y ejecución.

To Lam insistió en la necesidad de unificar el pensamiento en todo el Partido y en el sistema político para avanzar con firmeza del “decir” al “hacer”, de la conciencia a la acción.

Instó a erradicar prácticas como “hablar mucho y hacer poco”, “hablar bien pero hacer mal” y “no cumplir lo que se dice”, así como a poner fin a métodos de trabajo burocráticos y formales.

Cada comité del Partido, cada organización y cada militante, especialmente los dirigentes, deben asumir plenamente su responsabilidad y predicar con el ejemplo en la materialización de las decisiones adoptadas.

Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la Resolución del XIV Congreso, el secretario general identificó cinco tareas clave: fortalecer la institucionalización de las resoluciones en políticas y leyes; renovar los métodos de ejecución y reforzar la disciplina; evaluar la implementación en función de resultados reales y de la satisfacción de la población; construir un contingente de cuadros con capacidad de ejecución, dispuestos a pensar, actuar y asumir responsabilidades por el bien común; y vincular la implementación de la Resolución con la renovación del liderazgo del Partido y el fortalecimiento de la gobernanza nacional.

Destacó el papel del conjunto del sistema político en la ejecución de la Resolución. Los órganos centrales del Partido deben desempeñar un papel central en la orientación y el control, garantizando la coherencia entre el pensamiento estratégico, el diseño de políticas y los resultados de la implementación. Cada resolución, subrayó, debe ir acompañada de un marco claro de supervisión, con objetivos definidos, hitos de control y responsabilidades específicas para cada nivel y cada dirigente.

En cuanto al papel de la Asamblea Nacional, subrayó la necesidad de reforzar la función legislativa y de supervisión, asegurando que las orientaciones del Partido se traduzcan en un marco jurídico viable y favorable al desarrollo. La labor legislativa, afirmó, debe eliminar obstáculos, facilitar la movilización de recursos y evitar cargas administrativas innecesarias para la ciudadanía y las empresas.

Asimismo, instó al Gobierno y a los ministerios a pasar de la formulación de políticas a su ejecución integral, tomando los resultados del desarrollo como principal criterio de evaluación. El Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas, añadió, deben reforzar la supervisión social y la participación ciudadana en la implementación de la Resolución.

Respecto a las autoridades locales, To Lam señaló que estas constituyen la primera línea en la aplicación de la Resolución y deben transformar las orientaciones del Partido en resultados concretos. Recalcó que no debe existir dependencia del nivel central ni la copia mecánica de modelos ajenos, y que los responsables de localidades que retrasen las reformas o desperdicien recursos deberán rendir cuentas.

Al recalcar que “la disciplina y la responsabilidad deben situarse en primer plano”, afirmó que la asignación de tareas debe ir acompañada de mecanismos claros de supervisión, evaluación y sanción. Advirtió que no se permitirá que la responsabilidad individual se diluya en el colectivo y llamó a reemplazar o reubicar a quienes no cumplan con sus funciones o no obtengan resultados.

Instó finalmente a que, tras la conferencia, los comités del Partido, las autoridades, el Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas concreten con prontitud la Resolución del XIV Congreso en programas y planes de acción acordes con la realidad, identificando tareas inmediatas y áreas prioritarias, y garantizando que cada compromiso se traduzca en resultados concretos./.