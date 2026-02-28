El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, pasa revista a la guardia de honor de la Armada Popular de Vietnam en la ceremonia celebrada en la ciudad de Hai Phong el 28 de febrero. Foto: Trong Duc - VNA

La Armada Popular de Vietnam debe consolidarse como fuerza central y apoyo confiable para que los pescadores mantengan su presencia en el mar, al tiempo que fortalece la cooperación marítima y la diplomacia de defensa con ejércitos y armadas extranjeras, contribuyendo así a proteger firmemente la soberanía, los derechos soberanos, la jurisdicción y los intereses nacionales.



Líder partidista insta a Armada Popular a reforzar su papel en defensa de soberanía marítima. Foto: Thong Nhat – VNA



Así lo afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, quien también encabeza la Comisión Militar Central, durante una ceremonia celebrada hoy en la ciudad norteña de Hai Phong, donde el Servicio Naval del Ministerio de Defensa Nacional recibió por tercera vez el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares.



Al felicitar a la Armada por sus logros, el dirigente partidista destacó que, a lo largo de más de 70 años bajo el liderazgo absoluto y directo del Partido, la orientación del Presidente Ho Chi Minh, la gestión unificada del Estado, la supervisión de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa Nacional, así como el respaldo del pueblo y de amigos internacionales, la fuerza naval ha crecido de manera constante, cumpliendo todas las misiones encomendadas y alcanzando destacados resultados en combate, entrenamiento, preparación operativa, producción y cumplimiento de obligaciones internacionales.

En cuanto a las tareas futuras, To Lam instó a la Armada a asimilar profundamente las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado en materia de defensa y seguridad nacional, con especial énfasis en el nuevo pensamiento estratégico y las orientaciones sobre defensa de la Patria aprobadas en el XIV Congreso Nacional del PCV.



Subrayó que la fuerza debe mantenerse atenta a la evolución de la situación para asesorar con oportunidad y precisión al Partido, el Estado, la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa Nacional, a fin de defender con firmeza la soberanía sobre mares e islas y, al mismo tiempo, preservar un entorno marítimo pacífico y estable para el desarrollo del país.



El líder partidista pidió aplicar de manera efectiva las denominadas “dos firmezas”: mantenerse firme en las directrices militares y de defensa del Partido y fortalecer la construcción de un Ejército políticamente sólido.



Asimismo, exhortó a impulsar “dos avances”: avanzar en la construcción de un Ejército Popular revolucionario, regular, de élite y moderno, y promover la integración internacional junto con la diplomacia de defensa.



También recalcó la importancia de las “dos prevenciones”: prevenir riesgos de guerra y conflicto, y evitar cualquier signo de degradación ideológica, moral o de estilo de vida, incluida la “autoevolución” y la “autotransformación” dentro de la organización partidaria en el ámbito militar.



Finalmente, señaló la necesidad de garantizar “cinco solideces”: firmeza política, disciplina estricta, dominio tecnológico, solidez en el arte militar y estabilidad en las condiciones de vida del personal.



To Lam instó además a construir unidades ejemplares y sólidas en todos los aspectos, reforzar la educación política e ideológica y consolidar la unidad, la autosuficiencia y el orgullo nacional para cumplir con excelencia todas las misiones asignadas.



Subrayó la importancia de seguir edificando una armada revolucionaria, regular, de élite y moderna, mejorar la calidad del entrenamiento y la preparación para el combate, y estudiar de manera proactiva los conflictos recientes en el mundo para perfeccionar el arte militar naval conforme a la estrategia de guerra popular en la nueva etapa.



El líder partidista también pidió integrar estrechamente las tareas de defensa, seguridad, relaciones exteriores y desarrollo económico, así como asesorar activamente sobre medidas para un crecimiento sostenible de la economía marítima, vinculado de forma inseparable con la defensa de la soberanía nacional en el mar.



Al repasar la trayectoria del Servicio Naval, el vicealmirante Tran Thanh Nghiem, comandante de la Armada y miembro del Comité Central del Partido y de la Comisión Militar Central, recordó que el 7 de mayo de 1955 se estableció el Departamento de Defensa Costera, predecesor de la actual Armada Popular de Vietnam, para gestionar y proteger la soberanía nacional sobre mares e islas.



En las últimas siete décadas, la Armada ha registrado un desarrollo continuo y numerosas victorias consideradas hitos históricos para el Ejército y la nación en la era de Ho Chi Minh.

Tras la reunificación, la fuerza naval también cumplió destacadas misiones internacionales en Laos y Camboya. En la defensa de la soberanía marítima, ha demostrado lealtad absoluta al Partido, la Patria y el pueblo.



Según él, la Armada ha anticipado y evaluado con precisión la evolución de la situación para asesorar oportunamente a las autoridades competentes, ha gestionado con flexibilidad escenarios marítimos complejos, ha protegido firmemente la soberanía sobre mares e islas y ha contribuido a mantener un entorno marítimo estable que favorece el desarrollo nacional.



En la ceremonia, el secretario general del PCV To Lam entregó oficialmente a la Armada el título de Héroe de las Fuerzas Armadas del Pueblo./.