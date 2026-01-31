Líder partidista exige fortalecer unidad y determinación para impulsar desarrollo sostenible de Dien Bien

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó hoy al Comité del Partido, las autoridades, las fuerzas armadas y el pueblo de la provincia de Dien Bien a fortalecer la unidad y actuar con determinación para impulsar un desarrollo rápido y sostenible.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. Foto: Thong Nhat - VNA



Tal orientación fue pronunciada por To Lam durante su reunión de trabajo con el Comité provincial del Partido sobre la implementación de las tareas políticas, con conexión en línea a 45 comunas y barrios de la provincia.



El secretario general subrayó que se trata de una ocasión para asumir profundamente el espíritu del XIV Congreso Nacional del Partido, revisar la práctica del desarrollo provincial y, a partir de ello, definir con mayor claridad las opciones estratégicas y las orientaciones adecuadas, de modo que el espíritu de Dien Bien Phu se convierta verdaderamente en una fuerza motriz del desarrollo del Partido y de los pueblos étnicos de la provincia.



Reconoció y elogió los esfuerzos, avances y resultados alcanzados en los últimos tiempos por el Comité partidista provincial, las autoridades, las fuerzas armadas, la comunidad empresarial y la población de Dien Bien; al mismo tiempo, señaló diversas limitaciones, y exigió a la provincia renovar el pensamiento, mejorar la capacidad de gestión y administración, reorganizar el espacio socioeconómico, mejorar el entorno de inversión y la calidad de los recursos humanos, así como impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología y la transformación digital para generar avances decisivos en el desarrollo.





El secretario general del Partido, To Lam, entrega obsequios a familias con derecho a políticas preferenciales. Foto: Thong Nhat - VNA

Al destacar que Dien Bien se encuentra ante oportunidades y desafíos, el secretario general instó a la provincia a consolidar y elevar la calidad del cuerpo de cuadros, especialmente a nivel comunal, garantizando que cuenten con capacidad, competencias y compromiso, en consonancia con los requisitos del modelo de gobierno local de dos niveles.

Subrayó que las autoridades deben estar cerca del pueblo, responder con prontitud a sus legítimas demandas y asegurar que todas las directrices y resoluciones del Partido se implementen eficazmente desde la base.



La provincia debe prestar especial atención al desarrollo de la infraestructura de transporte, la infraestructura digital, la tecnología y los datos; fortalecer la gestión y supervisión efectiva de los programas nacionales de objetivos, reducir intermediarios para que la población se beneficie directamente, y escuchar las opiniones ciudadanas durante la implementación, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de la población, señaló.



El secretario general también enfatizó la importancia de conectar con el sector empresarial, promover el empleo local y estimular la economía privada, en consonancia con la Resolución 68.



En cuanto a los recursos humanos, el secretario general exigió a la provincia dar prioridad a la educación y la formación, especialmente a la capacitación de personal altamente cualificado, vinculada a las necesidades y ventajas locales; así como aplicar de manera efectiva las políticas de reducción sostenible de la pobreza, bienestar social y apoyo a las minorías étnicas para elevar la productividad y la calidad de la producción y los negocios.



Respecto a las tareas de defensa, seguridad y relaciones exteriores, subrayó la necesidad de proteger firmemente las fronteras para favorecer el desarrollo, y de desarrollar para consolidar fronteras sólidas; así como de construir un Partido y un sistema político racionalizados, eficaces y eficientes, reforzando la responsabilidad y la disciplina en la ejecución.



En esta ocasión, el secretario general To Lam presenció la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en inversiones entre la provincia de Dien Bien y el Sun Group, y entregaron obsequios de Tet a varias familias beneficiarias de políticas sociales, personas con méritos revolucionarios y hogares pobres./.