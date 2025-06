Líder partidista exige formar un equipo de funcionarios capaces para llevar al país a una nueva era

Hanoi (VNA) Formar un equipo de cuadros calificados para llevar al país a entrar en una nueva era, la del ascenso del pueblo es una necesidad urgente, enfatizó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.



Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



En la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, To Lam se reunió con los participantes del cuarto curso de capacitación para actualizar conocimientos y habilidades para los funcionarios previstos a ser miembros del Comité Central del PCV en su mandato XIV sobre los objetivos de la visión y algunas políticas y soluciones innovadoras en las que se debe enfocar para llevar al país a esa nueva era.



Respecto a los objetivos, visiones y exigencias constantes del desarrollo del país en el período actual, el líder partidista afirmó claramente que han estado en el proceso de construcción del socialismo en Vietnam bajo la bandera orientadora de la Plataforma para la Construcción Nacional en el Período de Transición al Socialismo (complementada y desarrollada en 2011).



Para concretar estos objetivos, el XIII Congreso Nacional del PCV identificó dos objetivos de 100 años del país, sobre todo convertir a Vietnam en un estado en desarrollo con una industria moderna y un ingreso promedio alto en 2030; y un país socialista desarrollado con altos ingresos en 2045, comentó.



Por lo tanto, hizo hincapié en la importancia de alcanzar el objetivo de crecimiento de al menos el 8% o más en 2025, sentando así las bases para un crecimiento de dos dígitos en el próximo período. Estos son objetivos obligatorios que deben conseguir no hay otra opción.



El propósito actual es construir una economía independiente, autosuficiente, de rápido desarrollo y sostenible; establecer un nuevo modelo de crecimiento con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como principal fuerza impulsora; y liberar todos los recursos para desarrollar el país, remarcó.

En 2025, el nivel central ha implementado muchas políticas y directrices para cumplir con este requisito, tales como la emisión de la Resolución 57 sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital y la 59; 66 y 68 sobre el fortalecimiento de la integración internacional; innovación y perfeccionamiento institucional y desarrollo económico privado, respectivamente, comunicó.



Además, han trabajado por mejorar la infraestructura en materias digital y de energías y por la construcción de un centro financiero internacional en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, así como intensificar la lucha contra el despilfarro asociado a la prevención de la corrupción y la negatividad; entre otros aspectos, agregó.



En el próximo tiempo, el Buró Político del PCV continuará discutiendo soluciones para crear avances en temas fundamentales relacionados con la vida de las personas, incluidas la elevación de la eficiencia del sistema de salud y la innovación en el campo de la educación y la formación, compartió.



Por otro lado, el nivel central se ha centrado en dirigir e implementar muchas políticas y soluciones innovadoras, particularmente la reorganización y la racionalización de las unidades administrativas



En materia de innovación y mejora institucional, el dirigente destacó que el Buró Político emitió la Resolución 66-NQ/TW del 30 de abril de 2025 sobre renovación en la elaboración y aplicación de leyes para satisfacer los requisitos del desarrollo nacional en la nueva era.



Mientras emitió la Resolución 57, definiendo claramente que el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital es un avance estratégico, la principal fuerza impulsora para promover la modernización nacional, innovar los métodos de gobernanza nacional y desarrollar la economía y la sociedad de manera rápida y sostenible.



La Resolución 68 identifica el desarrollo económico privado como el principal motor de la economía nacional. Es necesario distinguir claramente entre la economía estatal y las empresas estatales.



La economía estatal sigue desempeñando un papel fundamental en la economía. El Estado cuenta con suficientes recursos y herramientas para regular y garantizar que la cual siga la orientación socialista.



De acuerdo con To Lam, la Resolución Nº 59 demuestra una visión profunda que la integración internacional no es sólo una cuestión de apertura e intercambio, sino que constituye una causa integral, que requiere proactividad, positividad y gran coraje.



Resulta necesario reconocer profundamente que la integración no es sólo tarea de los organismos de relaciones exteriores y de las actividades de asuntos exteriores del Estado, sino un proceso integral, que requiere la participación activa y creativa de todo el sistema político, de cada ciudadano, de cada empresa, de cada profesión y de cada campo, aseguró.



En la ocasión, enfatizó que los requisitos para el trabajo de construcción del Partido ya eran muy altas, y ahora figuran aún mayores frente a las exigencias para dirigir la causa revolucionaria en la nueva era.



Esto requiere que el PCV deba mejorar constantemente sus métodos de liderazgo; aumentar su capacidad de autorrenovación y superación personal; y construir un Partido que sea verdaderamente "ético y civilizado", como lo instruyó el tío Ho, puntualizó.



Uno de los elementos clave de la labor de construcción del Partido es el trabajo del personal, el cual se considera un asunto crucial que ayuda a decidir todas las cuestiones y constituye el factor decisivo para el éxito o el fracaso de la revolución, concluyó./.