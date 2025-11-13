Líder partidista destaca potencial de cooperación entre Vietnam y Jordania

Hanoi, 12 nov (VNA) - Vietnam y Jordania disfrutan de un gran potencial para impulsar una cooperación más eficaz, no solo por el beneficio de sus pueblos, sino también en aras de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en Oriente Medio, aseveró hoy el secretario general del Partido Comunista, To Lam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (derecha), recibe al rey jordano, Abdullah II Ibn Al-Hussein (Foto: VNA)





Al recibir en Hanoi al rey jordano, Abdullah II Ibn Al-Hussein, el líder anfitrión subrayó que la visita del monarca se produce en un momento de especial significado: el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (1980–2025).



Aplaudió los resultados sustantivos de la reunión entre Abdullah II y el presidente vietnamita, Luong Cuong, y aseguró que el país indochino valora el fortalecimiento de las relaciones con los países de Oriente Medio, incluido Jordania, nación que ocupa una posición importante en la región.



El dirigente expresó su convicción de que, dadas las similitudes en sus políticas de paz, independencia, autodeterminación y cooperación para el desarrollo, Vietnam y Jordania se convertirán en socios confiables, aprovechando sus fortalezas y potencial para avanzar en la causa del desarrollo por el beneficio de sus pueblos. Celebró la presencia de una gran delegación empresarial jordana que acompaña al rey, lo que contribuirá a profundizar y aumentar la eficacia de la cooperación bilateral.

Abdullah II, por su parte, transmitió su profunda simpatía por las pérdidas sufridas por el pueblo vietnamita a causa de los recientes desastres naturales.



Informando al líder anfitrión sobre el resultado de su reunión con el presidente Luong Cuong, reiteró el deseo de Jordania de impulsar la cooperación integral con Vietnam, especialmente en el sector privado.



Sugirió que ambos países consoliden aún más la confianza política, expandan los nexos en defensa y seguridad, intensifiquen el intercambio de experiencias en ciencia y tecnología, y fortalezcan los intercambios pueblo a pueblo para mejorar la comprensión mutua y la amistad bilateral.



En la ocasión, Abdullah II invitó a Vietnam a participar en la conferencia internacional sobre seguridad alimentaria que Jordania acogerá próximamente.



Ambos dirigentes coincidieron en que, ante los complejos acontecimientos en la situación mundial y regional, Vietnam y Jordania deben intensificar la cooperación y la coordinación para responder a los nuevos desafíos. Asimismo, acordaron implementar medidas concretas para promover los lazos en los ámbitos político-diplomático, de defensa-seguridad, economía, comercio e inversión, con énfasis en sectores como la agricultura, salud, productos farmacéuticos, energía y turismo.



Las dos partes también convinieron en promover la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, la ASEAN y las organizaciones regionales en Oriente Medio./.