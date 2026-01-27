Líder partidista de Vietnam visita a trabajadores del sector carbonero en Quang Ninh por el Tet

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con una delegación del Comité Central, transmitió hoy sus felicitaciones por el Año Nuevo Lunar (Tet) a los trabajadores del sector del carbón, en el marco de una visita de trabajo a la provincia de Quang Ninh.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam y el primer ministro Pham Minh Chinh, junto con una delegación del Comité Central, transmitieron hoy sus felicitaciones por el Tet a los trabajadores del sector del carbón. Foto: Thong Nhat - VNA



También visitó y alentó a directivos y obreros de la empresa de carbón Deo Nai – Coc Sau, perteneciente al Grupo Nacional de Industrias del Carbón y Minerales de Vietnam.



Antes del encuentro con los trabajadores, el secretario general To Lam y el primer ministro Pham Minh Chinh depositaron ofrendas florales e inciensos en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el sitio histórico que conmemora su visita a la mina de carbón Deo Nai el 30 de marzo de 1959. La delegación expresó su profunda gratitud hacia el líder de la revolución, quien consagró toda su vida a la causa de la liberación nacional y al bienestar del pueblo.



Durante el encuentro, To Lam subrayó que el Partido Comunista de Vietnam defiende a la clase trabajadora y representa de manera constante los intereses del proletariado y de toda la nación.



Para implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso del Partido y materializar las directrices del Partido, es imprescindible partir de la práctica productiva, de las obras y de los túneles mineros, así como de la vida cotidiana de los trabajadores, señaló.



En este sentido, la visita a este sitio reafirma el carácter de clase obrera del Partido. También es una oportunidad de escuchar, compartir y actuar junto a quienes participan directamente en la creación de la riqueza material de la sociedad.



El Secretario General destacó asimismo que el espíritu del XIV Congreso Nacional del Partido es servir al pueblo y trabajar por el pueblo, elevando de manera continua el nivel de vida de los trabajadores. El Partido se centrará en mejorar las condiciones de vida de los obreros, aumentar la productividad laboral, la calidad de los productos y la eficiencia del trabajo.



Con el fin de alcanzar estos objetivos, instó al sector del carbón a seguir renovando la organización de la producción, aplicar los avances científicos y tecnológicos, así como promover la automatización y la transformación digital en la gestión y operación de las minas.

Reafirmó que el aumento de la productividad debe ir de la mano con la mejora de los ingresos y las condiciones de vida de los empleados, de modo que estos reflejen de manera justa el valor del trabajo, el nivel de cualificación y las contribuciones realizadas.



Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de establecer mecanismos de incentivos sólidos para los trabajadores destacados, creativos y disciplinados.



El Secretario General hizo especial hincapié en que la garantía de la seguridad laboral y la salud ocupacional es un requisito ineludible en la organización de la producción, y que no se debe permitir bajo ninguna circunstancia sacrificar la seguridad de los obreros en aras de la producción o el crecimiento económico.



El secretario general To Lam y el primer ministro Pham Minh Chinh entregan obsequios a los colectivos destacados en el sector carbonero. Foto: Thong Nhat - VNA



Junto con la mejora de los ingresos, las autoridades y los sectores competentes deben prestar mayor atención a las condiciones de vida, vivienda, atención médica, educación y actividades culturales de los trabajadores y sus familias, una responsabilidad compartida entre las empresas, los sindicatos y las administraciones locales.



Asimismo, subrayó la importancia de desarrollar la militancia partidaria entre las personas directamente involucradas en la producción, considerándolo un factor clave para mantener y promover el carácter obrero del Partido.



Al concluir el encuentro, el secretario general To Lam y el primer ministro Pham Minh Chinh entregaron obsequios a trabajadores y colectivos destacados, expresando sus mejores deseos de un año nuevo próspero y seguro para los empleados del sector del carbón./.