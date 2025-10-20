Líder partidista de Vietnam viaja a Finlandia para una visita oficial

Hanoi, 20 oct (VNA) –El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly, junto con una delegación de alto nivel de Vietnam, partieron hoy de Hanoi para realizar una visita oficial a Finlandia del 20 al 22 de octubre de 2025.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly, parten de Hanoi para una visita oficial a Finlandia. (Foto: VNA)



La visita del líder partidista responde a la invitación del presidente de Finlandia, Alexander Stubb.



To Lam está acompañado por Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Control Disciplinario; general Phan Van Giang, miembro del Buró Político y ministro de Defensa; general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública; y Le Hoai Trung, secretario del Comité Central del PCV y ministro interino de Relaciones Exteriores, entre otros altos funcionarios.



Esta es la primera visita de un Secretario General del Partido Comunista de Vietnam a Finlandia desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 1973.



Como continuación de las dinámicas actividades diplomáticas de alto nivel desde comienzos de este año, la visita de To Lam a Finlandia constituye una muestra clara de la política exterior de Vietnam que aboga por la independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización, así como por una integración internacional proactiva, amplia y profunda.



Al mismo tiempo, se trata de una actividad diplomática importante destinada a impulsar la implementación de la Resolución N.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva coyuntura./.