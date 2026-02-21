Líder partidista de Vietnam se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reune con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Casa Blanca, el 20 de febrero (hora local), con motivo de su participación en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, celebrada en Washington.

En un ambiente abierto y cordial, ambas partes intercambiaron opiniones sobre diversos aspectos de la cooperación bilateral, así como acerca de las cuestiones regionales y mundiales de interés común.

Tras felicitar a Estados Unidos y al presidente Donald Trump por la exitosa organización de la reunión de la Junta de Paz sobre Gaza, To Lam subrayó que Vietnam fue uno de los primeros países en aceptar participar en dicha entidad y expresó su disposición a coordinarse con Estados Unidos y con los demás miembros para poner en marcha el Plan de Paz.

Afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia y desea promover el desarrollo estable, sustantivo y eficaz de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Estados Unidos.

Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por los resultados positivos alcanzados en la cooperación político-diplomática, económica y comercial, la superación de las secuelas de la guerra, así como en ciencia y tecnología, educación y formación, y los intercambios entre pueblo a pueblo.

El máximo dirigente de Vietnam propuso intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel.

En materia económica y comercial, To Lam destacó que este ámbito constituye un pilar clave de la Asociación Estratégica Integral bilateral, y manifestó el deseo de que ambas partes continúen un diálogo franco y sustantivo sobre los asuntos pendientes, con espíritu de equilibrio y armonización de intereses, acorde con las condiciones y los intereses legítimos de cada parte, en beneficio de las empresas y los pueblos de los dos países.

El presidente Donald Trump felicitó a To Lam por su reelección como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato y expresó su alegría al recibirlo en la Casa Blanca.

Manifestó su afecto hacia el pueblo vietnamita y el propio Secretario General, y reiteró el compromiso de Estados Unidos de apoyar a un Vietnam "fuerte, independiente, resiliente y próspero".

Donald Trump aplaudió y agradeció a Vietnam su decisión de participar en la Junta de Paz sobre Gaza; valoró altamente la presencia directa del máximo dirigente de Vietnam en esta reunión, señalando que ello refleja el creciente papel y la posición de Hanoi en la escena internacional, así como su firme compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación global.

Asimismo, elogió los esfuerzos de Vietnam por equilibrar la balanza comercial bilateral y los contratos de gran valor firmados durante este viaje de To Lam.

El mandatario anfitrión respondió positivamente a las propuestas vietnamitas de cooperación económica y en ciencia y tecnología, e informó que instruirá a los organismos pertinentes para retirar pronto al país indochino de la lista de control de exportaciones estratégicas (D1-D3).

Reafirmó además que Estados Unidos seguirá considerando a Vietnam un socio importante en la región y destacó su papel y su voz cada vez más influyentes en los foros regionales y multilaterales.

Con esta ocasión, el secretario general To Lam extendió una invitación al presidente Donald Trump y a la primera dama para que visiten nuevamente Vietnam en el futuro próximo. El presidente estadounidense aceptó complacido la invitación y señaló que realizará una visita a Vietnam en breve./.