Líder partidista de Vietnam se reúne con destacados intelectuales, científicos y artistas de todo el país

Hanoi (VNA) - Con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), el secretario general del Partido Comunista, To Lam, presidió hoy en Hanoi un encuentro con 80 destacados intelectuales, científicos y artistas de todo el país.

Organizado por la Comisión de Propaganda y Movilización del Comité Central del Partido, el evento contó con la participación del primer ministro Pham Minh Chinh y otros altos dirigentes del Partido, el Estado y representantes de diversas organizaciones.

En su intervención, el secretario general To Lam resaltó el papel histórico y continuo de los intelectuales, científicos y artistas como fuerza vanguardista en la causa revolucionaria del país, desde la lucha por la independencia nacional hasta la construcción y el desarrollo en la actualidad.

“Estamos viviendo en una era en la que el conocimiento se ha convertido en el recurso más importante para el desarrollo, una nueva energía del siglo XXI”, afirmó. “Frente a la Cuarta Revolución Industrial, la transformación digital, la inteligencia artificial y otros avances científicos, si no dominamos a tiempo estos conocimientos, quedaremos rezagados”, alertó el dirigente.

El secretario general To Lam, junto con otros líderes del Partido y del Estado, en una reunión con destacados intelectuales, científicos y artistas del país. Foto: Thong Nhat - VNA

El líder partidista subrayó que los intelectuales y científicos deben continuar acompañando al Partido y al pueblo, promoviendo al máximo su inteligencia, creatividad y espíritu patriótico para contribuir al desarrollo rápido y sostenible del país, en especial en áreas clave como ciencia y tecnología, educación, salud, agricultura de alta tecnología, economía digital y economía circular.

Asimismo, hizo un llamado a los artistas a preservar y desarrollar los valores culturales vietnamitas en la era digital. “Los artistas deben ser soldados en el frente espiritual, creando obras con profundidad ideológica y estética, capaces de inspirar y elevar el alma del pueblo vietnamita.”

El secretario general también instó a la comunidad intelectual a participar activamente en el debate y formulación de políticas públicas con una visión científica, humanista y patriótica; así como a transferir no solo conocimientos, sino también valores, ideales y espíritu nacional a las nuevas generaciones.

Enfatizó que, en un contexto de múltiples fuentes de información y fenómenos de falsedad y manipulación tecnológica, la ética profesional, la honestidad intelectual y la integridad moral de los intelectuales son más importantes que nunca.

Para concluir, To Lam reiteró que el Partido y el Estado siempre valoran y respaldan al contingente de intelectuales, científicos y artistas. Expresó su firme convicción de que seguirán siendo la fuerza pionera, la llama que ilumina el camino hacia un futuro próspero y sostenible para la nación./.