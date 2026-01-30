Líder partidista de Vietnam recibe al enviado especial del máximo dirigente chino

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, recibió hoy a Liu Haixing, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y jefe de su Departamento Internacional, quien se encuentra de visita en Vietnam como enviado especial del secretario general del Partido Comunista (PCCh) y presidente de China, Xi Jinping, para felicitar el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV.



El secretario general del Comité Central del PCV, To Lam (derecha), recibe a Liu Haixing, miembro del Comité Central del PCCh y jefe de su Departamento Internacional, quien se encuentra de visita en Vietnam como enviado especial del secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping. Foto: Thong Nhat – VNA



Al dar la bienvenida al enviado especial, To Lam destacó que la visita tiene un profundo significado político, reflejando la alta prioridad, el profundo respeto y la sincera amistad del Partido, el Estado y el pueblo chino hacia sus contrapartes vietnamitas, así como la solidaridad de larga data y los lazos estrechos entre los dos Partidos Comunistas.



Agradeció los resultados muy positivos de las conversaciones telefónicas con Xi Jinping inmediatamente después del XIV Congreso Nacional del PCV, las cuales crearon un punto de partida favorable para las relaciones entre los dos Partidos y países en el nuevo período y la nueva era de desarrollo de Vietnam.



Liu transmitió las felicitaciones del Comité Central del PCCh al Comité Central del PCV y entregó una carta de felicitación de Xi Jinping a To Lam por su reelección como Secretario General del Comité Central del PCV.



Expresó su confianza en que, bajo el sólido liderazgo del Comité Central del PCV encabezado por el Secretario General, el pueblo vietnamita implementará de manera efectiva la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, logrará con éxito los dos objetivos centenarios que marcan la fundación del Partido y del país, alcanzará nuevos logros aún mayores y avanzará con firmeza hacia una nueva era de desarrollo nacional.



En su intervención, To Lam subrayó que su éxito marcó un punto de inflexión y un hito particularmente importante que determinará el futuro desarrollo de Vietnam en la nueva era. El Congreso no solo revisó los últimos cinco años y resumió los 40 años de renovación, estableció objetivos y tareas para los próximos cinco años, sino que también trazó la mentalidad estratégica, la visión y las orientaciones de desarrollo a largo plazo hacia mediados del siglo XXI.



Vietnam continuará desempeñando un papel activo y responsable en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo, destacó.



Apreciando el impulso integral en las relaciones entre los dos Partidos y países en tiempos recientes, subrayó que Vietnam siempre otorga una importancia especial y una alta prioridad a la vecindad cercana con China, y está dispuesto a trabajar con Xi Jinping y otros líderes chinos para continuar guiando a todos los niveles y sectores para fomentar y consolidar constantemente las relaciones bilaterales en la nueva era.



Destacando que 2026 y los años venideros representan un período crucial de oportunidades estratégicas para ambos países, propuso que las dos partes consoliden aún más la confianza política; mantengan intercambios estratégicos regulares a nivel alto; construyan relaciones sinceras y confiables entre los altos líderes de los dos Partidos y países; mejoren los intercambios en teoría y práctica; y amplíen y profundicen los mecanismos de cooperación por la vía del Partido tanto a nivel central como local.



También hizo un llamado a mejorar la efectividad de la cooperación práctica para el beneficio mutuo, priorizando la cooperación ferroviaria, especialmente las tres líneas ferroviarias de ancho estándar que conectan los dos países, promoviendo el comercio agrícola y fortaleciendo los vínculos en ciencia y tecnología.



Ambas partes deberían seguir consolidando una base social sólida para las relaciones bilaterales, fomentar los lazos entre los pueblos de los dos países, especialmente las generaciones más jóvenes, señaló, instando a una mejor gestión y resolución de las diferencias, respetando los intereses legítimos de cada uno conforme a las percepciones comunes de alto nivel y el derecho internacional, y realizando esfuerzos conjuntos para mantener un ambiente regional pacífico y estable.

Por su parte, Liu afirmó que China da una gran importancia y prioridad al desarrollo de su amistad con Vietnam en su diplomacia vecinal. Subrayó que las relaciones China-Vietnam, bajo la guía estratégica de los máximos líderes de los dos Partidos, han entrado en su fase más favorable de desarrollo.



Como jefe del organismo del PCCh encargado de los asuntos exteriores del Partido, enfatizó que el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh coordinará estrechamente con el Comité partidista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, haciendo todo lo posible para servir de puente en la promoción de las relaciones entre los dos Partidos y países, e implementar las percepciones comunes de alto nivel, más recientemente de las conversaciones telefónicas entre los dos Secretarios Generales, guiando, impulsando y creando un nuevo impulso para la cooperación sustantiva en diversos campos.



En consecuencia, ambas partes continuarán mejorando los intercambios frecuentes y flexibles a nivel alto; mejorarán la efectividad de los mecanismos de cooperación por la vía del Partido, los intercambios teóricos y la formación de personal; promoverán la cooperación práctica en comercio, inversión, ferrocarriles, ciencia y tecnología y economía digital para lograr nuevos avances; fortalecerán una mayor coordinación multilateral; y profundizarán la amistad entre los pueblos, consolidando así una sólida base social para las relaciones China-Vietnam en el nuevo período, añadió./.