Líder partidista de Vietnam recibe al embajador saliente de Estados Unidos

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibió al embajador de Estados Unidos, Marc Knapper, quien realizó una visita de despedida al concluir su mandato en el país.







El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de Estados Unidos, Marc Knapper. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, el líder partidista felicitó al embajador Knapper por completar con éxito su misión y valoró altamente sus importantes contribuciones al desarrollo de la asociación estratégica integral Vietnam–Estados Unidos.



Destacó los notables logros alcanzados en diversos ámbitos entre ambos países, incluidos la política y la diplomacia, el comercio y la economía, la defensa y la seguridad, la superación de las secuelas de la guerra, así como la ciencia y la tecnología.

Subrayó que Vietnam está dispuesto a seguir promoviendo la cooperación con Estados Unidos, incluida la firma de un acuerdo comercial recíproco justo y equilibrado.

To Lam reafirmó la política exterior coherente de Vietnam de independencia, autodeterminación, cooperación y desarrollo, así como de diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, junto con la política de defensa de “Cuatro No”.

Vietnam siempre valora su relación con Estados Unidos y espera continuar una estrecha cooperación con el Gobierno estadounidense para profundizar las relaciones bilaterales sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los sistemas políticos de cada uno, contribuyendo positivamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo a nivel regional y global, afirmó.



También compartió algunos de los logros destacados de Vietnam desde el XIII Congreso Nacional del Partido, en particular los avances reconocidos mundialmente en innovación y desarrollo científico-tecnológico. El próximo XIV Congreso marcará una nueva etapa de desarrollo hacia la paz, la independencia, la democracia y la prosperidad.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales de interés común, el secretario general To Lam subrayó la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, resolviendo las disputas mediante el diálogo y otros medios pacíficos.



Respecto a la evolución regional, solicitó que Estados Unidos continúe apoyando el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en la región de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), señalando que las actividades en el Mar del Este deben contribuir a este objetivo común.



Expresó su confianza en que, cualquiera sea el cargo que ocupe en el futuro, el embajador Knapper seguirá apoyando la promoción de las relaciones Vietnam–Estados Unidos y ayudará a ambos países a alcanzar nuevos hitos en la cooperación bilateral.



Por su parte, Marc Knapper agradeció al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam la atención y el apoyo que le permitieron completar con éxito su mandato.



Felicitó a Vietnam por sus logros sobresalientes, entre ellos el crecimiento económico estable, la mejora del nivel de vida y el fortalecimiento del prestigio y la posición internacional del país.



El diplomático expresó su orgullo por haber participado en acontecimientos clave de las relaciones bilaterales, especialmente la elevación del vínculo a asociación estratégica integral en septiembre de 2023 y las actividades conmemorativas del 30.º aniversario de las relaciones diplomáticas.



Afirmó que, en cualquier función que desempeñe, seguirá esforzándose por cultivar las relaciones bilaterales y contribuir de manera práctica a la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad en la región y en el mundo./.