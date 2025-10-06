Líder partidista de Vietnam realizará visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea y asistirá a la ceremonia conmemorativa por el 80.º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, del 9 al 11 de octubre de 2025.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (Foto: VNA)





El viaje del máximo dirigente partidista de Vietnam responde a una invitación de Kim Jong Un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales del país de Asia Oriental./.