Líder partidista de Vietnam preside la ceremonia de bienvenida a Díaz-Canel

Hanoi (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly, presidieron esta mañana en Hanoi la ceremonia de bienvenida al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su cónyuge Lis Cuesta Peraza.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pasan revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general To Lam y Díaz-Canel en la tribuna de honor, escuchando las bandas militares interpretar los himnos nacionales de Vietnam y Cuba. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly, recibieron al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su cónyuge Lis Cuesta Peraza. Foto: Thong Nhat – VNA

El mandatario cubano y su esposa se encuentran en Hanoi en una visita de Estado a Vietnam para participar en la conmemoración del 80.º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de de Vietnam, del 31 de agosto al 2 de septiembre.

La visita se realiza por invitación del máximo dirigente partidista de Vietnam y su cónyuge.

A la ceremonia de bienvenida asistieron Do Van Chien, miembro del Buró Político (BP), secretario del Comité Central (CC) del PCV y presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam; Nguyen Xuan Thang, miembro del BP, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central; general Phan Van Giang, miembro del BP y ministro de Defensa; general Luong Tam Quang, miembro del BP y ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, secretario del CC del PCV y ministro interino de Relaciones Exteriores, entre otros altos funcionarios.

Tras las actividades protocolares, el secretario general To Lam y Díaz-Canel sostuvieron conversaciones.

Vietnam y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 2 de diciembre de 1960. Durante la resistencia contra el imperialismo estadounidense, Cuba fue un símbolo y estuvo a la vanguardia del movimiento mundial de solidaridad con Vietnam, brindando un apoyo valioso y eficaz a su justa causa.

Aunque geográficamente distantes, las relaciones de solidaridad tradicional, amistad especial y cooperación integral entre Vietnam y Cuba se han convertido en un modelo en las relaciones internacionales. Desde los cimientos puestos por el héroe nacional cubano José Martí, el Presidente Ho Chi Minh y el líder cubano Fidel Castro, y fortalecidos por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, esos lazos se han forjado a lo largo de los avatares de la historia y permanecen firmes hasta la actualidad.

En 65 años, la cooperación bilateral se ha expandido en todos los niveles, canales y esferas, con tres pilares fundamentales: la política y la diplomacia como base; la economía, el comercio y la inversión como motor; y los intercambios pueblo a pueblo como vínculo de conexión.

La visita de Estado a Vietnam de Díaz-Canel y su esposa, reafirma una vez más que la solidaridad entre Vietnam y Cuba sigue siendo un faro que ilumina el camino de cooperación y desarrollo en beneficio legítimo de cada nación, y contribuye a los esfuerzos comunes por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.