Líder partidista de Vietnam preside la ceremonia de bienvenida a Díaz-Canel

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, presidió la ceremonia de bienvenida al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Hanoi (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly, presidieron esta mañana en Hanoi la ceremonia de bienvenida al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su cónyuge Lis Cuesta Peraza.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pasan revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam. Foto: Thong Nhat – VNA  
El secretario general To Lam y Díaz-Canel en la tribuna de honor, escuchando las bandas militares interpretar los himnos nacionales de Vietnam y Cuba. Foto: Thong Nhat – VNA
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y su esposa Ngo Phuong Ly, recibieron al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su cónyuge Lis Cuesta Peraza. Foto: Thong Nhat – VNA
El mandatario cubano y su esposa se encuentran en Hanoi en una visita de Estado a Vietnam para participar en la conmemoración del 80.º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de de Vietnam, del 31 de agosto al 2 de septiembre.

La visita se realiza por invitación del máximo dirigente partidista de Vietnam y su cónyuge.

A la ceremonia de bienvenida asistieron Do Van Chien, miembro del Buró Político (BP), secretario del Comité Central (CC) del PCV y presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam; Nguyen Xuan Thang, miembro del BP, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central; general Phan Van Giang, miembro del BP y ministro de Defensa; general Luong Tam Quang, miembro del BP y ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, secretario del CC del PCV y ministro interino de Relaciones Exteriores, entre otros altos funcionarios.

Tras las actividades protocolares, el secretario general To Lam y Díaz-Canel sostuvieron conversaciones.

Vietnam y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 2 de diciembre de 1960. Durante la resistencia contra el imperialismo estadounidense, Cuba fue un símbolo y estuvo a la vanguardia del movimiento mundial de solidaridad con Vietnam, brindando un apoyo valioso y eficaz a su justa causa.

Aunque geográficamente distantes, las relaciones de solidaridad tradicional, amistad especial y cooperación integral entre Vietnam y Cuba se han convertido en un modelo en las relaciones internacionales. Desde los cimientos puestos por el héroe nacional cubano José Martí, el Presidente Ho Chi Minh y el líder cubano Fidel Castro, y fortalecidos por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países, esos lazos se han forjado a lo largo de los avatares de la historia y permanecen firmes hasta la actualidad.

En 65 años, la cooperación bilateral se ha expandido en todos los niveles, canales y esferas, con tres pilares fundamentales: la política y la diplomacia como base; la economía, el comercio y la inversión como motor; y los intercambios pueblo a pueblo como vínculo de conexión.

La visita de Estado a Vietnam de Díaz-Canel y su esposa, reafirma una vez más que la solidaridad entre Vietnam y Cuba sigue siendo un faro que ilumina el camino de cooperación y desarrollo en beneficio legítimo de cada nación, y contribuye a los esfuerzos comunes por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.

VNA/VNP

