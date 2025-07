Líder partidista de Vietnam insta a una mayor innovación para garantizar la seguridad política

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó hoy a la fuerza de Seguridad Política Interna del Ministerio de Seguridad Pública, a innovar profundamente en su enfoque y métodos para llevar a cabo la protección de la seguridad política.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)



Con motivo del 80.º aniversario del Día tradicional de la Policía Popular (19 de agosto de 1945 - 2025), el líder partidista visitó el Departamento de Seguridad Política Interna del mencionado Ministerio, en Hanoi.



Durante el encuentro con funcionarios de esta entidad, el Secretario General elogió y reconoció la contribución especial de las fuerzas de la Policía Popular en mantener un entorno de paz, estabilidad política, así como del Departamento de Seguridad Política Interna en la protección del Partido y la seguridad política.



Subrayó que la situación mundial y regional esta expuesta a cambios rápidos e impredecibles. En el caso específico del país, reflexionó que la implementación del gobierno local de dos niveles y de estrategias clave generan un impulso renovado para el desarrollo, pero diversos grupos tratarán de aprovechar estas situaciones para socavar al Partido y al Estado.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita el Departamento de Seguridad Política Interna. (Fuente: VNA)

Nunca debemos bajar la guardia frente a las conspiraciones de fuerzas hostiles y reaccionarias que intentan, por todos los medios, derrocar el liderazgo del Partido y el régimen socialista en Vietnam, enfatizó.



Agregó que la unidad dentro del Partido y la fortaleza interna son factores decisivos para el éxito o fracaso de la revolución.



En cuanto a la misión de proteger al Partido en la actualidad, To Lam significó que no solo es necesario proteger el papel de liderazgo del Partido, sino también defender valores fundamentales como la soberanía territorial, la ideología base y las políticas y leyes.



Además, señaló, proteger al Partido implica salvaguardar los logros de la revolución, gestionar situaciones de crisis nacionales y mantener un entorno de paz y estabilidad que impulse el desarrollo.



Reiteró la necesidad de estar atentos a las señales de división y desunión dentro del Partido, así como la explotación de las políticas del Partido para obtener beneficios personales o crear desorden en la administración del gobierno.



Solicitó además fortalecer la protección de los valores ideológicos del Partido, enfocándose en una correcta orientación del pensamiento político dentro del Partido y combatiendo las distorsiones y discursos hostiles. En el contexto del rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, la gestión y orientación del pensamiento se ha vuelto más compleja, y si no se detectan a tiempo, puede afectar negativamente la unidad dentro del Partido.



Destacó que áreas como la salud y la educación son cuestiones directamente relacionadas con el bienestar social y reflejan la naturaleza humana del sistema social vietnamita.



Exigió al Departamento de Seguridad Política Interna garantizar la efectiva implementación de las políticas del Partido y reforzar la postura combativa basada en el apoyo de las masas en la nueva situación



Expresó su confianza en que, con un sentido de responsabilidad, creatividad y enfoque innovador, la Policía Popular en general, y especialmente el Departamento de Seguridad Política Interna, cumplirá con éxito su misión de proteger al Partido y la seguridad política./.