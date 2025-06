Líder partidista de Vietnam insta a fortalecer la gran unidad nacional tras restruccturación administrativa

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió hoy a la Ceremonia realizada en Ciudad Ho Chi Minh para anunciar las resoluciones y decisiones del nivel central sobre la organización del modelo de gobierno local dos niveles para la urbe homónima ampliada.



En la ceremonia. Foto: Thong Nhat – VNA



En la ceremonia, Nguyen Quang Duong, subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, anunció la resolución de la Asamblea Nacional sobre el establecimiento de Ciudad Ho Chi Minh. En consecuencia, la nueva metrópolis se formó sobre la base de la fusión de toda la zona natural y la población de Ciudad Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau y Binh Duong. Tras la decisión, la nueva urbe cuenta con una superficie natural de más de 6.722 km² y una población de más de 14 millones de personas. Informó que de acuerdo con la decisión del Buró Político, el Buró Ejecutivo del Comité partidista municipal del mandato 2020-2025 cuenta con 27 integrantes, entre ellos Nguyen Van Nen, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh; y Nguyen Thanh Nghi, miembro del Comité Central del Partido y subsecretario permanente del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh. Mientras tanto, según la decisión del Primer Ministro, Nguyen Van Duoc ocupa el cargo de Presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh para el período 2021-2026. También se definieron otras posiciones líderes del Consejo Popular, del Departamento de Control Disciplinario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, así como los responsables del Frente de la Patria, conformado con personal proveniente de las tres localidades unificadas.



Tras la reorganización administrativa, la nueva ciudad estará conformada por 168 comunas, barrios y zonas especiales.



En su intervención, To Lam subrayó que esta fusión no debe entenderse simplemente como un cambio administrativo, sino como una integración del talento y la voluntad colectiva para construir una superciudad con proyección regional y global, así como un nuevo centro financiero, logístico, industrial e innovador.



Este nuevo espacio de desarrollo responde a una visión estratégica de largo plazo, orientada al crecimiento integral, sostenible y basado en la ciencia. Representa un paso decisivo en la renovación del aparato administrativo urbano, con el objetivo de brindar un gobierno más cercano, eficiente y al servicio de la ciudadanía. Se trata de una transformación pionera, que facilitará el progreso ágil y efectivo de la región más urbanizada del país.



El modelo de ciudad unificada reforzará la autonomía y flexibilidad en la gestión, creando un marco institucional claro que permitirá florecer a las ciudades satélite, así como a las zonas industriales y de servicios. El concepto de un gobierno “al servicio del pueblo” dejará de ser un lema para convertirse en una realidad concreta.



El máximo dirigente partidista llamó a todo el sistema político y a los ciudadanos a trabajar unidos, con creatividad y disciplina, para llevar esta nueva ciudad a un nivel superior. Afirmó que el éxito del modelo no dependerá únicamente de las resoluciones adoptadas, sino de la unidad del pueblo y del compromiso de sus líderes.



A 50 años de su liberación, Ciudad Ho Chi Minh no solo representa un símbolo nacional de logros, sino que está destinada a convertirse en un punto de referencia regional e internacional, indicó.



En este momento trascendental, cuando 34 provincias y ciudades adoptan oficialmente el modelo de gobierno local de dos niveles, nace una nueva entidad administrativa dentro de la República Socialista de Vietnam. To Lam felicitó al pueblo y compartió las esperanzas del Comité Central del Partido para el futuro de la nación.



Destacó que la reorganización territorial y la implementación de este nuevo modelo responde a una necesidad inevitable frente a los desafíos de la globalización, la transformación digital y la Cuarta Revolución Industrial. Esta es una oportunidad para renovar el pensamiento directivo, mejorar la eficacia de la gestión estatal y elevar la calidad del servicio público, tras 95 años de lucha revolucionaria bajo la dirección del Partido, 80 años del Estado Democrático de Vietnam y 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación).

El secretario general del PCV, To Lam, interviene en la ceremonia. Foto: Thong Nhat - VNA

Llamó a todos los vietnamitas —desde las ciudades hasta las zonas rurales, desde las fronteras hasta las islas— a fortalecer la gran unidad nacional, preservar el amor por la patria y consolidar un bloque sólido y cohesionado.



Pidió también a los funcionarios y empleados públicos renovar su mentalidad, atreverse a pensar y actuar con responsabilidad, aumentar la eficacia del gobierno y estar dispuestos a dejar de lado intereses personales por una administración moderna, transparente y centrada en el pueblo.



Además, convocó a intelectuales, artistas, empresarios, fuerzas armadas y a todos los sectores sociales a unirse en la jornada de trabajo, estudio y creación, para contribuir al desarrollo acelerado y sostenible del país.



Dirigiéndose a la comunidad vietnamita en el extranjero, les instó a mantener el vínculo con la patria y colaborar en la construcción de un Vietnam fuerte, próspero, democrático, justo y civilizado. Aseguró que el país siempre estará abierto a recibir a quienes deseen regresar y contribuir a su crecimiento.



El Secretario General expresó su esperanza de que los amigos y socios internacionales, así como las organizaciones multilaterales, continúen acompañando a Vietnam en su camino hacia una administración moderna, una economía vibrante y una sociedad desarrollada, integrada y responsable, que trabaje por la paz, la estabilidad, el progreso y la prosperidad compartida.



Recalcó que cada organización y cada ciudadano tiene un papel fundamental en esta gran transformación. Cada persona debe ser un “combatiente” de la renovación, haciendo de cada día una oportunidad para la creatividad y el avance colectivo.



A partir de hoy, todo el país trabajará unido para implementar con éxito el modelo de gobierno de dos niveles, garantizar su buen funcionamiento, proteger los derechos de la población y multiplicar las oportunidades de desarrollo para todos.



To Lam se mostró convencido de que, con unidad, espíritu innovador y voluntad de avanzar, el pueblo vietnamita continuará su camino firme hacia la construcción de un Vietnam socialista, pacífico, civilizado, próspero y feliz./.