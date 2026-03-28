Líder partidista de Vietnam insta a completar marco institucional para desarrollo del deporte

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, entrega la Orden del Trabajo de Primera Clase al Departamento de Deportes y Educación Física de Vietnam. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió hoy en Hanoi a la ceremonia del 80.º aniversario del Día Tradicional del sector del Deporte y la Educación Física (27 de marzo de 1946).



Durante el acto, el máximo dirigente partidista del país destacó que Vietnam entra en una nueva fase de desarrollo que exige requisitos muy elevados sobre la calidad de los recursos humanos, la estatura física, la salud comunitaria y la competitividad nacional, por lo que urgió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y a los organismos pertinentes a completar las instituciones para el desarrollo deportivo bajo una dirección moderna que abra el camino a la inversión, la socialización y la gestión transparente.



Hace exactamente 80 años, tras la Independencia nacional, el Presidente Ho Chi Minh firmó el Decreto n.º 38 para establecer el Departamento de Juventud y Educación Física, emitiendo un llamado a todo el pueblo para el ejercicio físico bajo la premisa de que un ciudadano sano contribuye a una nación fuerte.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en la ceremonia del 80.º aniversario del Día Tradicional del sector del Deporte y la Educación Física (27 de marzo de 1946). Foto: Thong Nhat – VNA

En el evento conmemorativo, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, subrayó que bajo el liderazgo del Partido, el sector ha recorrido una “carrera de resistencia de 80 años de fe y aspiración”, logrando avances significativos en la construcción de un sistema organizativo desde el nivel central hasta el local y formando un contingente profesional de entrenadores y atletas que han aportado contribuciones vitales para el país.



El secretario general To Lam señaló que el deporte debe contar con una institución sólida para desarrollarse con fuerza, la cual debe preceder y facilitar la innovación, la gestión moderna y el aprovechamiento de los recursos del Estado, la sociedad y los ciudadanos.



El nuevo marco institucional debe definir roles específicos, indicando cómo se debe administrar, dónde debe invertirse el presupuesto público, el nivel de socialización necesario y los mecanismos de formación y políticas de bienestar para entrenadores y atletas. Asimismo, se debe incentivar la aplicación de tecnología, los datos digitales y el fomento de la economía y la industria del deporte para que el sector tenga bases firmes para proyectarse a largo plazo.



Como tarea central y de largo plazo en la nueva etapa, el máximo dirigente enfatizó el desarrollo del deporte de masas para que cada ciudadano tenga el derecho, las condiciones y la motivación para participar en el entrenamiento físico. El objetivo no es solo aumentar el número de practicantes, sino construir una sociedad en movimiento y una cultura de ejercicio diario que llegue a cada familia, escuela, empresa y unidad de las fuerzas armadas, incluyendo zonas remotas, fronteras, islas y grupos vulnerables como personas con discapacidad y ancianos. En este sentido, propuso lanzar con mayor fuerza el movimiento para que cada ciudadano elija al menos un deporte adecuado para practicar de forma regular y autónoma.



En cuanto al deporte escolar, el secretario general del PCV pidió elevar el nivel de la educación física al considerarlo la raíz de la estrategia de desarrollo humano de Vietnam. Los sectores de educación y deporte deben coordinar para que los estudiantes adquieran habilidades físicas básicas y accedan a disciplinas acordes a su edad, convirtiendo la escuela en un lugar para detectar talentos y fomentar la disciplina y la confianza.



Paralelamente, instó a preservar los deportes tradicionales étnicos y las formas de movimiento vinculadas a la cultura comunitaria, integrándolos de manera sistemática en los festivales, la educación y la promoción del turismo cultural.



Respecto al deporte de alto rendimiento, el líder partidista vietnamita orientó su desarrollo hacia la profesionalidad, la ciencia y la sostenibilidad como rostro del deporte nacional en la arena internacional. Se requiere una hoja de ruta de inversión focalizada en disciplinas con alta competitividad, estandarizar el sistema de detección de talentos y asegurar la seguridad social y la transición profesional para los atletas tras su retiro. Cada deportista debe competir no solo por logros personales, sino por el honor del deporte vietnamita y la imagen del país, basándose en la honestidad y el respeto absoluto a las reglas.



To Lam instó a ampliar el concepto de deporte hacia un enfoque integral que incluya el movimiento físico y mental, además de fortalecer la cooperación internacional para elevar la posición de Vietnam y aprender de experiencias avanzadas, incluyendo la organización de torneos regionales e internacionales de manera calculada y eficiente.



En la ceremonia, el secretario general del PCV entregó la Orden del Trabajo de Primera Clase al Departamento de Deportes y Educación Física de Vietnam por sus logros excepcionales en la construcción de mecanismos y políticas de avance durante el periodo 2024-2025, mientras que el viceprimer ministro Mai Van Chinh otorgó certificados de mérito del Primer Ministro a destacados directivos del sector./.