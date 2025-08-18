Líder partidista de Vietnam honra legado de veteranos revolucionarios

Hanoi (VNA) Resulta necesario heredar y promover los logros de los veteranos revolucionarios y continuar impulsando la innovación, con vistas a satisfacer las exigencias de los tiempos actuales, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, entregó las insignias del PCV que reconocen entre 40 y 80 años de membresía a veteranos revolucionarios. Foto: Phuong Hoa - VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el evento. Foto: Thong Nhat - VNA



El líder partidista dio a conocer tal afirmación durante un encuentro en Hanoi con veteranos revolucionarios, ex miembros del PCV de diferentes mandatos y ex dirigentes de comités y agencias del Partido, del Frente de la Patria y organizaciones sociopolíticas a nivel central, con motivo del 80 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



El dirigente expresó su sincero agradecimiento a las generaciones de cuadros, miembros partidistas y soldados de las fuerzas armadas populares, quienes han asumido directamente la responsabilidad ante el Partido y el pueblo, a través de muchas etapas difíciles, desafiantes y gloriosas de la revolución.



Vietnam, desde un país agrícola atrasado y devastado por la guerra, se ha convertido en un Estado en desarrollo con un ingreso promedio y una posición cada vez más alta en la arena internacional, gracias a las contribuciones de esos veteranos, reiteró.



Los preciosos legados que han dejado no son solo documentos, resoluciones, estrategias de desarrollo, proyectos, fábricas, empresas, éxitos en el desarrollo socioeconómico y mejoramiento de la vida de la gente, sino también coraje político, visión estratégica, espíritu de solidaridad, voluntad de autodeterminación y, sobre todo, fe inquebrantable en el Partido, en el Tío Ho, en el pueblo, en la victoria del socialismo en Vietnam, resaltó.

Para que el proceso de renovación siga llevándose a cabo con determinación, fuerza y estatura, además de los esfuerzos del Comité Central del PCV, todo el sistema político y el pueblo, el Partido y el Estado también necesitan el compañerismo y los aportes intelectuales y de experiencia de los veteranos.



Además, To Lam informó sobre algunos logros, así como diversas orientaciones para el desarrollo del país en el futuro, especialmente la implementación exitosa de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido; la preparación para la celebración del XIV Congreso Nacional y la garantía de la realización de los objetivos de 100 años establecidos por el PCV, entre otros.



Se espera que los compañeros continúen brindando aportes en numerosos términos, sobre todo contribuir con opiniones al Partido sobre temas estratégicos y de visión de largo plazo, basadas en su propia experiencia y conocimientos; y actuar como puente de conexión en materia de la diplomacia popular, así como promover el prestigio y las relaciones internacionales acumuladas para divulgar la imagen de Vietnam con amigos internacionales, comentó.



También formuló votos porque los ex funcionarios sigan siendo "soldados en el nuevo frente", el de fe, inteligencia y experiencia, para unirse a la generación actual en la conducción del barco revolucionario.



Asimismo, exhortó a continuar acompañando, aportando su inteligencia, experiencia y prestigio para ayudar al Partido a conducir al país con vistas a superar todas las dificultades y desafíos, desarrollándose fuertemente y realizando con éxito la aspiración de construir un Vietnam próspero y feliz.



En esta ocasión, el líder partidista entregó las insignias del PCV que reconocen entre 40 y 80 años de membresía a veteranos, así como a ex altos dirigentes del Partido y del Estado./.