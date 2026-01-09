Líder partidista de Vietnam felicita a su homólogo laosiano por su reelección

Hanoi (VNA) El 8 de enero, el secretario general de Vietnam, To Lam, envió una carta de felicitaciones a Thongloun Sisoulith por su reelección como secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), mandato XII.

El secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith, pronuncia el discurso de clausura del XII Congreso del Partido. (Fuente: VNA)

To Lam reiteró en su carta que el acontecimiento se considera un reconocimiento bien merecido del Partido, el Estado y el pueblo de Laos por las inmensas contribuciones, el intelecto y la dedicación del compañero Thongloun Sisoulith a lo largo de los años.

El alto nivel de confianza depositado en el camarada por todo el Partido y el pueblo refleja la firme confianza en el sabio liderazgo del PPRL en el camino de construcción y defensa de la Patria, enfatizó.

También expresó su satisfacción y extendió felicitaciones al éxito del XII Congreso Nacional de PPRL, especialmente la creatividad en la formulación de las visiones estratégicas, los objetivos y las tareas importantes establecidos por el evento para el desarrollo a largo plazo del país en los próximos tiempos.

El líder partidista vietnamita formuló votos porque bajo el liderazgo del PPRL y con el importante papel de Thongloun Sisoulith, todo el Partido y el pueblo de Laos seguramente lograrán los propósitos establecidos por el XII Congreso, construyendo así un país pacífico, independiente, democrático, unificado y próspero.

Se espera que Thongloun Sisoulith continúe haciendo contribuciones importantes a fortalecer aún más la relación especial entre Vietnam y Laos, por el beneficio y las aspiraciones de los pueblos, puntualizó.

Además, To Lam expresó su deseo de recibir pronto al dirigente laosiano en Vietnam para que las dos partes puedan discutir cuestiones estratégicas y proponer direcciones principales para el desarrollo futuro de los nexos bilaterales.

En el mismo día, Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, también envió mensajes de congratulaciones a Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PPRL, y a su homólogo laosiano, Thongsavan Phomvihane, por su elección como miembro del Comité Central del Partido, mandato XII./.