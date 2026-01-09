Noticieros
Líder partidista de Vietnam felicita a su homólogo laosiano por su reelección
Hanoi (VNA) El 8 de enero, el secretario general de Vietnam, To Lam, envió una carta de felicitaciones a Thongloun Sisoulith por su reelección como secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), mandato XII.
To Lam reiteró en su carta que el acontecimiento se considera un reconocimiento bien merecido del Partido, el Estado y el pueblo de Laos por las inmensas contribuciones, el intelecto y la dedicación del compañero Thongloun Sisoulith a lo largo de los años.
El alto nivel de confianza depositado en el camarada por todo el Partido y el pueblo refleja la firme confianza en el sabio liderazgo del PPRL en el camino de construcción y defensa de la Patria, enfatizó.
También expresó su satisfacción y extendió felicitaciones al éxito del XII Congreso Nacional de PPRL, especialmente la creatividad en la formulación de las visiones estratégicas, los objetivos y las tareas importantes establecidos por el evento para el desarrollo a largo plazo del país en los próximos tiempos.
El líder partidista vietnamita formuló votos porque bajo el liderazgo del PPRL y con el importante papel de Thongloun Sisoulith, todo el Partido y el pueblo de Laos seguramente lograrán los propósitos establecidos por el XII Congreso, construyendo así un país pacífico, independiente, democrático, unificado y próspero.
Se espera que Thongloun Sisoulith continúe haciendo contribuciones importantes a fortalecer aún más la relación especial entre Vietnam y Laos, por el beneficio y las aspiraciones de los pueblos, puntualizó.
Además, To Lam expresó su deseo de recibir pronto al dirigente laosiano en Vietnam para que las dos partes puedan discutir cuestiones estratégicas y proponer direcciones principales para el desarrollo futuro de los nexos bilaterales.
En el mismo día, Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, también envió mensajes de congratulaciones a Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PPRL, y a su homólogo laosiano, Thongsavan Phomvihane, por su elección como miembro del Comité Central del Partido, mandato XII./.