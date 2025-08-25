Líder partidista de Vietnam destaca contribuciones de sector diplomático al desarrollo nacional

Hanoi (VNA) Con motivo del 80.º aniversario de la fundación del sector diplomático (28 de agosto de 1945), el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, envió un mensaje de felicitación a todos sus trabajadores y funcionarios, destacando sus importantes contribuciones al desarrollo nacional.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam. Foto: Thong Nhat - VNA



El líder partidista dijo que el gran honor y orgullo del sector diplomático es haber instruido, entrenado y dirigido directamente por el Presidente Ho Chi Minh como ministro de Relaciones Exteriores después que el país obtuvo su independencia.



A lo largo de más de 80 años de construcción y desarrollo, la rama ha superado numerosas dificultades, alcanzado grandes logros históricos y contribuyendo a la causa de construcción y defensa de la Patria, destacó.



Desde los primeros días de la fundación de la República Democrática de Vietnam, actualmente República Socialista de Vietnam, y a lo largo de los 30 años de resistencia contra la invasión, la obtención de la independencia nacional y la unificación del país, bajo el liderazgo sabio y talentoso del Partido y la guía diplomática del Presidente Ho Chi Minh, la labor de asuntos exteriores desempeñó un papel clave y pionero en la protección exitosa del naciente Gobierno revolucionario, sentando las bases para el desarrollo sostenible de la revolución vietnamita, enfatizó.

En especial, el frente de asuntos exteriores y diplomacia siempre estuvo codo a codo con los frentes político y militar, formando una fuerza de vanguardia, y en combinación con la fuerza nacional y la de los tiempos, coadyuvando a la liberación completa del Sur y la reunificación nacional, resaltó.



Después de la reunificación del país, los asuntos exteriores y la diplomacia han seguido tomando la iniciativa, rompiendo gradualmente el asedio y el embargo, promoviendo la integración internacional, abriendo una situación de asuntos exteriores favorable e haciendo una contribución importante a la implementación exitosa del proceso de Doi moi (Renovación) del Partido, agregó.



Con el espíritu de servir a la Patria, los asuntos exteriores y la diplomacia han hecho valiosas contribuciones a la creación y mantenimiento de un ambiente pacífico y estable, protegiendo persistentemente la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial, construyendo la fortuna y el potencial y elevando la posición internacional y el prestigio del país.



El Partido y el Estado reconocen las grandes contribuciones y los sacrificios silenciosos de generaciones de funcionarios que siempre han sido leales a la causa revolucionaria y a los asuntos exteriores del país, significó To Lam.



Reflexionó que el mundo está atravesando enormes cambios y puntos de inflexión trascendentales y Vietnam se encuentra ante una nueva era de desarrollo nacional.



Con el fin de heredar los triunfos de 80 años de historia heroica de la revolución vietnamita y continuar con el testamento del Presidente Ho Chi Minh de construir un Vietnam pacífico, unificado, independiente, democrático y próspero, contribuyendo dignamente a la causa revolucionaria mundial; la misión del sector diplomático y de aquellos especializados en asuntos exteriores es extremadamente compleja, pero también gloriosa, puntualizó.



Además de las tareas políticas y de asuntos exteriores, quienes trabajan en asuntos exteriores también deben llevar a cabo con éxito la labor fundamental de servir al desarrollo sostenible del país en la nueva era, apuntó.



De acuerdo con To Lam, con su orgullosa tradición de 80 años, el sector diplomático seguirá promoviendo su papel pionero al aprovechar proactivamente las oportunidades, convertir los desafíos en oportunidades y contribuir eficazmente a la implementación exitosa de los objetivos estratégicos establecidos en la Resolución del Congreso Nacional del Partido.



Los asuntos exteriores y la diplomacia deben elevarse a nuevas alturas, ser verdaderamente una de las fuerzas claves y estratégicas para proteger al país con anticipación y desde la distancia; mantener un ambiente pacífico, estable, independiente, soberano y de integridad territorial; mejorar constantemente el prestigio y la posición del país y contribuir eficazmente a la causa de construir y defender la Patria, suscribió el líder partidista.



En la era actual, el desarrollo del país está siempre estrechamente vinculado y es inseparable del flujo general de desarrollo de toda la humanidad.



La historia ha demostrado que un método eficaz es la estrecha combinación de la fuerza nacional con la fuerza de los tiempos; así como la coordinación estrecha y sincrónica de los tres pilares: la diplomacia del Partido, la diplomacia de Estado y la diplomacia popular bajo el liderazgo del Partido.



También formuló votos porque los funcionarios y trabajadores siempre promuevan con firmeza los ideales revolucionarios que son mantenerse fuertes en política e ideología; limpios e integrales en cualidades morales y capacidad profesional; modernos en pensamiento y con un estilo profesional. Además, instó a los trabajadores a continuar cumpliendo excelentemente todas las tareas para lograr la implementación exitosa de las metas de desarrollo nacional en la nueva era.



Se espera que el sector diplomático y quienes trabajan en asuntos exteriores cumplan siempre con excelencia las tareas que les han confiado el Partido, el Estado y el Pueblo, concluyó./.