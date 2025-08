Líder partidista de Vietnam asiste al IX Congreso de emulación patriótica "Por la Seguridad Nacional"

Hanoi (VNA) La seguridad de la Patria en un sentimiento que debe promoverse en cada persona, desde el corazón, en el pensamiento, en las acciones y en todas las actividades diarias, reiteró hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Al reunirse con representantes destacados de la fuerza de Seguridad Pública Popular que asisten al IX Congreso de emulación patriótica "Por la Seguridad Nacional", To Lam enfatizó que se trata de una ocasión para reevaluar, intercambiar experiencias y compartir pensamientos, sentimientos y acciones en la implementación de los movimientos de emulación de los funcionarios y soldados de la Policía Popular y de las fuerzas de seguridad y orden a nivel de base.



El esfuerzo, la dedicación y los sacrificios de cada oficial y soldado en cada fuerza y unidad han ayudado a lograr resultados positivos, trayendo felicidad al pueblo, resaltó el dirigente.



En los últimos años, con la innovación y la fuerte implementación de movimientos por la seguridad nacional, toda la fuerza de Seguridad Pública Popular siempre ha defendido su responsabilidad ante el Partido, el Estado y el pueblo; superando todas las dificultades y desafíos por el bien común, destacó.



To Lam expresó su emoción, reconocimiento y simpatía por aquellos que se sacrificaron y sufrieron heridas en el desempeño de sus funciones; oficiales y soldados que dedicaron toda su vida a la lucha contra el crimen, enfrentándose a muchas dificultades y peligros y los que se ofrecieron como voluntarios para trabajar en comunas fronterizas y áreas remotas, entre otros, con el fin de proteger la vida pacífica del pueblo.

En el encuentro, instó a las autoridades concernientes a seguir prestando atención a la labor de organización y asignación de funcionarios; a la situación y la vida de los funcionarios y soldados y a los regímenes y políticas a favor de aquellos que realizan la tarea de garantizar la seguridad y el orden.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, entregan obsequios a efectivos destacados. (Fuente: VNA)



También hizo hincapié en la importancia de continuar implementando de manera efectiva el movimiento "Todo el pueblo se incorpora a la garantía de la seguridad de la patria"; así como elogiar, honrar y promover ejemplos de “buenas personas, buenas acciones” y crear motivación para que oficiales y soldados entrenen constantemente y lleven a cabo con éxito la tarea de proteger la seguridad y el orden. Todo ello, dijo, con el objetivo de construir una fuerza de policía popular transparente, fuerte, disciplinada, de élite y moderna, contribuyendo así a construir y proteger la Patria en la nueva situación.



Además, expresó su confianza en que la fuerza de seguridad pública popular, al promover la gloriosa tradición heroica de 80 años de construcción, lucha y crecimiento, con el espíritu de solidaridad, disciplina, servicio incondicional a la Patria, al pueblo y su aspiración de contribuir en la nueva etapa revolucionaria del país, supere definitivamente todas las dificultades y desafíos, cumpliendo las tareas encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo.



En la ocasión, el secretario general To Lam y el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, entregaron obsequios a efectivos destacados de dicha cartera.



To Lam también otorgó regalos a la familia del mártir de Seguridad Pública Popular, el teniente coronel Dang Anh Quan, ex capitán del Equipo de Policía de Prevención de Incendios y Rescate de la Policía del antiguo distrito de Cau Giay, quien valientemente sacrificó su vida mientras realizaba tareas en el barrio de Quan Hoa en agosto de 2022./.