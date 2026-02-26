Líder partidista de Vietnam asiste a reunión de contacto con los votantes en Hanoi

El secretario general To Lam asiste a una reunión en Hanoi con votantes y candidatos a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, período 2026-2031. Foto: Thong Nhat/VNA



El Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi, junto con las autoridades locales y otros organismos competentes, organizó hoy una reunión de contacto entre los votantes y los candidatos a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura (mandato 2026-2031).

El evento se celebró en los barrios de Hoan Kiem, Ba Dinh, Giang Vo, Ngoc Ha, Dong Da, Kim Lien, Lang, Van Mieu - Quoc Tu Giam, O Cho Dua y Cua Nam (circunscripción número 1 de Hanoi), donde los candidatos presentaron sus programas de acción y respondieron a las inquietudes de los votantes.

En esta circunscripción, además del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, participaron otros candidatos como Vu Lan Phuong, especialista en la Oficina del Consejo Popular de Cua Nam; el mayor general Luu Nam Tien, subsecretario permanente del Comité del Partido de Hanoi; Nguyen Hoang Truong, secretario del Comité del Partido de Cua Nam; y Truong Thi Kim Van, experta en el Departamento de Cultura y Sociedad del barrio de Dong Da.

A la reunión asistieron líderes del Partido y del Gobierno, incluidos Pham Gia Tuc, secretario del Comité Central del Partido, y Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité del Partido de Hanoi, quienes participaron en las discusiones. Además, estuvieron presentes representantes de la Comisión Electoral de Hanoi, la presidencia del Consejo Popular y otras autoridades locales. Los votantes, por su parte, participaron tanto de manera presencial como en línea.

Durante la reunión, los candidatos presentaron sus propuestas y su visión para el futuro, comprometiéndose a cumplir con todas sus responsabilidades como miembros de la Asamblea Nacional. Aseguraron que, de ser elegidos, participarán activamente en las sesiones parlamentarias, tomarán decisiones clave para el desarrollo del país y mejorarán la calidad legislativa y de supervisión.

También resaltaron su intención de mantener un contacto continuo con los votantes, responder a sus inquietudes y reflejar sus opiniones en el órgano legislativo.

En su intervención, el secretario general To Lam agradeció a los votantes por sus aportes y destacó la importancia de garantizar la estabilidad política y el desarrollo económico del país. Se comprometió a seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de la población, subrayando que estos serán los objetivos fundamentales.