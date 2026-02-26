Báo Ảnh Việt Nam

Líder partidista de Vietnam asiste a reunión de contacto con los votantes en Hanoi

En Hanoi, el Comité del Frente de la Patria organizó un encuentro con votantes y candidatos a la Asamblea Nacional de Vietnam. Los candidatos presentaron sus programas y discutieron temas clave como educación, política exterior y sostenibilidad.
El secretario general To Lam asiste a una reunión en Hanoi con votantes y candidatos a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, período 2026-2031. Foto: Thong Nhat/VNA

El Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi, junto con las autoridades locales y otros organismos competentes, organizó hoy una reunión de contacto entre los votantes y los candidatos a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura (mandato 2026-2031).

El evento se celebró en los barrios de Hoan Kiem, Ba Dinh, Giang Vo, Ngoc Ha, Dong Da, Kim Lien, Lang, Van Mieu - Quoc Tu Giam, O Cho Dua y Cua Nam (circunscripción número 1 de Hanoi), donde los candidatos presentaron sus programas de acción y respondieron a las inquietudes de los votantes.

En esta circunscripción, además del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, participaron otros candidatos como Vu Lan Phuong, especialista en la Oficina del Consejo Popular de Cua Nam; el mayor general Luu Nam Tien, subsecretario permanente del Comité del Partido de Hanoi; Nguyen Hoang Truong, secretario del Comité del Partido de Cua Nam; y Truong Thi Kim Van, experta en el Departamento de Cultura y Sociedad del barrio de Dong Da.

A la reunión asistieron líderes del Partido y del Gobierno, incluidos Pham Gia Tuc, secretario del Comité Central del Partido, y Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité del Partido de Hanoi, quienes participaron en las discusiones. Además, estuvieron presentes representantes de la Comisión Electoral de Hanoi, la presidencia del Consejo Popular y otras autoridades locales. Los votantes, por su parte, participaron tanto de manera presencial como en línea.

Durante la reunión, los candidatos presentaron sus propuestas y su visión para el futuro, comprometiéndose a cumplir con todas sus responsabilidades como miembros de la Asamblea Nacional. Aseguraron que, de ser elegidos, participarán activamente en las sesiones parlamentarias, tomarán decisiones clave para el desarrollo del país y mejorarán la calidad legislativa y de supervisión.

También resaltaron su intención de mantener un contacto continuo con los votantes, responder a sus inquietudes y reflejar sus opiniones en el órgano legislativo.

En su intervención, el secretario general To Lam agradeció a los votantes por sus aportes y destacó la importancia de garantizar la estabilidad política y el desarrollo económico del país. Se comprometió a seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de la población, subrayando que estos serán los objetivos fundamentales.

Uno de los puntos clave de su intervención fue la política exterior. To Lam explicó que Vietnam continuará siguiendo una estrategia de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones internacionales.

El secretario general To Lam presenta el programa de acción con los votantes de Hanoi. Foto: Thong Nhat/VNA

 

Destacó que la política exterior es una tarea conjunta que involucra al Partido, al Estado y a la sociedad, y que la participación activa de Vietnam en eventos internacionales, como la reciente reunión de la Junta de Paz sobre Gaza en Washington D.C., demuestra la madurez de la diplomacia nacional.

En cuanto a la educación, el líder partidista reiteró que esta es una de las prioridades nacionales del Partido. Aseguró que las reformas educativas deben ser profundas y eficaces, y que es esencial garantizar que todos los niños, especialmente aquellos de zonas desfavorecidas, tengan acceso a una educación de calidad. En este sentido, el secretario general subrayó que la mejora de la educación es fundamental para el desarrollo de los recursos humanos, lo que a su vez es clave para el progreso de Hanoi y del país.

To Lam también abordó la cuestión de la protección del medio ambiente, destacando que debe ser tratada con la misma prioridad que el desarrollo económico y el bienestar social.

Explicó que las políticas medioambientales del país se orientarán hacia la promoción de una economía verde y circular, y que se trabajará para aumentar la transparencia y permitir que la ciudadanía participe activamente en la supervisión. Subrayó que la protección del medio ambiente no es solo responsabilidad del Estado, sino de todos los ciudadanos y las empresas.

El mandatario también destacó el papel crucial de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo de Vietnam. Afirmó que estos sectores serán los pilares del nuevo modelo de crecimiento del país y que en 2026 el Comité Central del Partido adoptará resoluciones específicas para impulsar la transformación digital y fomentar la innovación como motores del progreso.

Además, To Lam instó a la juventud vietnamita a liderar en áreas como la investigación, la tecnología y la innovación para contribuir al avance de la nación.

Las intervenciones de los votantes durante el evento fueron mayoritariamente positivas, con una evaluación favorable de los programas presentados por los candidatos.

Los votantes expresaron su esperanza de que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura continúe fortaleciendo su papel de supervisión sobre proyectos clave y adopte decisiones firmes que fomenten el desarrollo económico y social. También pidieron que se mejoren las condiciones de vida de la población, sobre todo en las zonas más necesitadas.

La reunión culminó con un intercambio fructífero de ideas y expectativas, y dejó en claro que los votantes están muy atentos a las propuestas de los candidatos./.

