Líder partidista concluye su participación en reunión de Junta de Paz sobre Gaza en EE.UU.

El secretario general del PCV, To Lam, concluye su participación en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza en Estados Unidos. Foto: VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, partió de la base aérea de Andrews en la tarde del 20 de febrero (hora local), concluyendo su participación en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, celebrada en Washington del 18 al 20 de febrero, por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien preside dicha entidad.

Acompañaron al secretario general To Lam y a la delegación vietnamita en la base aérea de Andrews el embajador de Hanoi en Washington, Nguyen Quoc Dung; el embajador y jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, Do Hung Viet; el cónsul general del país en San Francisco, Hoang Anh Tuan; la cónsul general en Houston, Hoang Thuy Duong; así como funcionarios y personal de la Embajada.

La reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza congregó a dirigentes de más de 50 países, incluidos miembros fundadores y observadores.

Al intervenir en la sesión, el presidente Donald Trump subrayó que la Junta de Paz constituye un mecanismo de coordinación con las Naciones Unidas destinado a organizar la ayuda humanitaria, la reconstrucción y la estabilización de la región.

El secretario general del PCV, To Lam, parte de la base aérea de Andrews. (Foto: VNA)

En su calidad de presidente de esta entidad, Donald Trump elogió la participación del secretario general To Lam, afirmando su profundo respeto por Vietnam, país digno de admiración cuyo papel e influencia continúan en ascenso. Ello demuestra que el prestigio internacional de Vietnam sigue fortaleciéndose y que su capacidad de contribuir a la construcción de la paz es reconocida y valorada por las grandes potencias y los amigos internacionales.

La participación de Vietnam en la Junta de Paz tiene como objetivo contribuir al cese del conflicto en la Franja de Gaza, la protección de la población civil, la garantía de un acceso humanitario seguro y sin obstáculos, la reconstrucción de infraestructuras esenciales y la promoción de un proceso político para una paz duradera y sostenible en Oriente Medio.

La posición constante de Vietnam es que todas las disputas y conflictos deben resolverse por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, respetando los derechos fundamentales y los intereses legítimos de las partes concernidas.

Como país que ha atravesado guerras y ha recibido el valioso apoyo de la comunidad internacional, Vietnam, con espíritu de responsabilidad y buena voluntad, está dispuesto a cooperar estrechamente con los miembros de la Junta de Paz sobre Gaza y participar, dentro de sus capacidades, en los esfuerzos comunes de asistencia humanitaria urgente, reconstrucción de infraestructuras esenciales y fomento de la confianza entre las partes.

Vietnam respalda soluciones concretas para poner fin al conflicto, restablecer la paz y la seguridad, asegurar la reconstrucción, garantizar las condiciones de vida de la población de la Franja de Gaza y llevar a cabo un proceso político integral conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, con miras a una paz duradera y al respeto de los derechos del pueblo de Gaza, Vietnam desea que las medidas adoptadas aseguren la participación de las partes interesadas, en particular de la Autoridad Palestina.

Durante su estancia con motivo de la reunión, To Lam sostuvo encuentros e intercambios con los presidentes de Indonesia, Uzbekistán, Azerbaiyán y Kazajistán; los primeros ministros de Camboya, Armenia, Hungría y Pakistán; así como con el viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de la República Checa, entre otros.

Las partes acordaron reforzar relaciones bilaterales sustantivas y eficaces con Vietnam, priorizando ámbitos acordes con las fortalezas y necesidades de cada parte, como la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la transición verde, el transporte y la cooperación ante desafíos comunes.

Asimismo, subrayaron la necesidad de una mayor coordinación en mecanismos y foros multilaterales clave e intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, acordando cooperar en la implementación del Plan de Paz para Gaza a fin de promover una paz duradera en Oriente Medio, conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El secretario general To Lam se reunió con el presidente Donald Trump. En el encuentro, el mandatario anfitrión expresó su afecto por el pueblo vietnamita y por To Lam a título personal, reiterando el compromiso de Estados Unidos de apoyar a un Vietnam "fuerte, independiente, resiliente y próspero".

Aplaudió la participación de Vietnam en la Junta de Paz sobre Gaza y valoró altamente la presencia personal del secretario general To Lam en la reunión inaugural, al considerar que refleja el creciente papel y posición internacional de Hanoi, así como su firme compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación globales.

Donald Trump también destacó los esfuerzos de Vietnam por reequilibrar la balanza comercial bilateral y los contratos de gran valor firmados en esta ocasión. Respondió positivamente a las propuestas vietnamitas en materia de cooperación económica y científico-tecnológica, indicando que instruiría a las agencias pertinentes para retirar próximamente a Vietnam de la lista de control de exportaciones estratégicas (D1–D3).

To Lam se reunió además con el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, quien subrayó que Vietnam figura entre los socios comerciales importantes de su país y que el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial bilateral contribuirá positivamente al desarrollo integral de las relaciones entre ambas naciones.

Asimismo, To Lam sostuvo un encuentro con Kurt M. Campbell, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos, ocasión en la que compartió las grandes orientaciones de Vietnam en la nueva etapa de desarrollo, destacando la visión y los objetivos estratégicos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, en particular la prioridad otorgada al perfeccionamiento institucional, el impulso del crecimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital y la economía verde, junto con una integración internacional profunda, sustantiva y eficaz.

En conversaciones telefónicas con senadores estadounidenses, el líder partidista reafirmó el compromiso de Vietnam de continuar una cooperación plena y responsable con Estados Unidos en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra.

Al agradecer la cooperación activa y responsable de Vietnam en este ámbito, los senadores afirmaron que el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos seguirán colaborando estrechamente con Vietnam en la resolución de las secuelas de la guerra.

El secretario general del PCV asistió a la firma y el intercambio de contratos y acuerdos de cooperación en sectores clave como ciencia y tecnología, transformación digital, aviación y salud. El valor total de los documentos firmados alcanzó los 37,2 mil millones de dólares, lo que refleja los compromisos firmes y decididos de las partes en el contexto de la entrada de las relaciones bilaterales en una nueva fase de desarrollo.

Al reunirse con la comunidad vietnamita en Estados Unidos y con el personal de las representaciones vietnamitas en este país, To Lam afirmó que el Partido y el Estado siempre acogen favorablemente y crean condiciones propicias para una mayor contribución de expertos, intelectuales, científicos y empresarios vietnamitas en el exterior al desarrollo nacional, especialmente en los ámbitos clave de la nueva etapa.

El Partido y el Estado continuarán perfeccionando las políticas hacia los vietnamitas en el extranjero y reforzando la coordinación con las autoridades del país de acogida para proteger los derechos e intereses legítimos de la comunidad, permitiéndole vivir, trabajar y desarrollarse con tranquilidad, señaló.

En esta ocasión, los miembros de la delegación vietnamita también mantuvieron encuentros e intercambios con socios estadounidenses para fortalecer la cooperación bilateral en ciencia y tecnología, transformación digital, innovación, formación de recursos humanos, así como en seguridad y defensa.

La participación del secretario general To Lam en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza constituye un respaldo a los esfuerzos de paz en general y a la iniciativa de reconstrucción de Gaza en particular, contribuyendo a profundizar la cooperación Vietnam–Estados Unidos en el manejo de cuestiones regionales y globales, conforme al espíritu de la Asociación Estratégica Integral bilateral./.