Líder partidista asiste al acto de lanzamiento de movimiento de plantación de árboles en Hanoi

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam y los delegados en la ceremonia de lanzamiento del movimiento de plantación de árboles. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió hoy a una ceremonia de lanzamiento del movimiento de plantación de árboles a inicios del Año Nuevo Lunar, en el recinto del proyecto de construcción del Museo del PCV en Hanoi.



El evento fue organizado por el Comité Popular de Hanoi en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública, y se desarrolló simultáneamente en 126 comunas y barrios, con conexión en línea a cuatro puntos adicionales en la ciudad.

Al recordar las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh, quien impulsó la iniciativa en 1960 en el Parque Thong Nhat, el Secretario General subrayó que, tras 66 años, el movimiento ha contribuido a elevar la cobertura forestal, mejorar el medio ambiente y consolidarse como una tradición significativa cada primavera.



Ante los desafíos del cambio climático y la degradación forestal, el dirigente instó a ampliar la escala de plantación, vincular la siembra con el cuidado y la protección de los árboles, elegir las especies y ubicaciones adecuadas, y promover el desarrollo económico en armonía con la preservación ambiental, sin sacrificar los espacios verdes.



Al destacar el simbolismo de celebrar la ceremonia en el Museo del Partido Comunista de Vietnam, el Secretario General exhortó a Hanoi a pasar de la conciencia a la acción concreta, evitando el formalismo y el despilfarro; garantizar que “cada árbol plantado crezca sano”; e integrar la plantación en la planificación de una ciudad verde, inteligente y moderna.



Recalcó que la capital debe liderar el país en proporción de áreas verdes, sin ceder espacios ecológicos a proyectos carentes de sostenibilidad, avanzando hacia el objetivo de una “Ciudad dentro del bosque, bosque dentro de la Ciudad”.



Con el objetivo de difundir el espíritu de responsabilidad y la aspiración de contribuir al desarrollo del país, expresó su deseo de que cada cuadro, militante y cada ciudadano de la capital, especialmente las generaciones jóvenes, consideren la plantación y el cuidado de los árboles como una acción concreta para estudiar y seguir el ejemplo del Presidente Ho Chi Minh; como una manifestación de responsabilidad hacia la comunidad y las futuras generaciones.



Subrayó que plantar árboles hoy significa sembrar las semillas de la felicidad para el mañana, contribuyendo a materializar los compromisos de Vietnam ante la comunidad internacional en materia de reducción de emisiones netas y respuesta al cambio climático.



En respuesta al movimiento, el secretario del Comité del Partido de Hanoi, Nguyen Duy Ngoc, afirmó que la ciudad considera la plantación de árboles una tarea permanente, vinculada a su estrategia de desarrollo urbano verde, crecimiento sostenible y mejora de la calidad del aire, en estrecha coordinación con las fuerzas armadas para ampliar el alcance del programa.



Se prevé que, hasta finales de marzo de 2026, Hanoi plante entre 80.000 y 100.000 árboles, y alrededor de 400.000 en todo el año. El Ministerio de Defensa proyecta sembrar aproximadamente 1,2 millones de árboles, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública superará los 3 millones en la campaña de inicio de la primavera 2026./.