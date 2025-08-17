Noticieros
Líder partidista asiste a ceremonia por 80º aniversario de Seguridad Pública Popular
Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi a la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de la Seguridad Pública Popular (19 de agosto de 1945-2025) y el 20º aniversario del Día de Defensa de la Seguridad Nacional.
El evento fue organizado por el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional, el Presidente, el Gobierno, el Frente de la Patria, la Comisión Central de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública.
En su intervención, To Lam subrayó que esta ocasión constituye un momento para que todo el Partido y el pueblo expresen su profunda gratitud por las grandes contribuciones y sacrificios de las fuerzas de la Seguridad Pública Popular en la causa revolucionaria.
Tras 80 años de construcción y desarrollo, bajo el liderazgo absoluto, integral y directo del Partido, la gestión unificada del Estado y el apoyo del pueblo, la Seguridad Pública Popular se ha fortalecido continuamente, demostrando valentía, inteligencia y firmeza, y consolidándose como una fuerza absolutamente leal y de confianza del Partido, y un sólido respaldo para el pueblo, enfatizó.
El Secretario General afirmó que la historia de la Seguridad Pública Popular está marcada por innumerables ejemplos de heroísmo y sacrificio silencioso de generaciones de oficiales y soldados. Detrás de cada victoria hay disciplina, inteligencia y fraternidad con el pueblo; detrás de cada condecoración, sudor, sangre y pérdidas personales de las familias de los combatientes.
Ante un contexto mundial y regional complejo, To Lam instó a la Seguridad Pública Popular a construir una fuerza “revolucionaria, regular, de élite y moderna”, sólida en lo político, ideológico, organizativo y ético. Debe ser disciplinada, con temple de acero, experta en táctica, ley y tecnología; siempre dispuesta a “sacrificarse por la patria, servir al pueblo”, anticipando y enfrentando oportunamente los riesgos para salvaguardar la seguridad nacional y el orden social.
Asimismo, destacó la necesidad de construir un Comité del Partido de la Seguridad Pública Popular transparente y sólido; reforzar la educación política e ideológica; mantener estricta disciplina; y luchar contra la corrupción y los comportamientos negativos en sus filas.
Recalcó que la lucha contra la delincuencia, especialmente el crimen organizado, transnacional, la corrupción, los delitos económicos y de alta tecnología, debe realizarse con apego absoluto a la ley, objetividad e imparcialidad, “sin zonas prohibidas ni excepciones”, en defensa de la justicia y la confianza del pueblo.
El Secretario General también instó a que la Seguridad Pública Popular lidere la transformación digital, la aplicación de la ciencia y la tecnología modernas, la protección de la ciberseguridad y la seguridad digital nacional, y amplíe la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.
Insistió en prestar atención al bienestar material y espiritual de los oficiales y soldados, especialmente en las zonas remotas, fronterizas e insulares.
Con una tradición gloriosa de 80 años, firmeza política y el respaldo del pueblo, To Lam expresó su confianza en que la Seguridad Pública Popular seguirá cumpliendo con excelencia todas las tareas encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo, siendo un “escudo” sólido y una “espada” afilada en defensa del Partido, el régimen y la nación.
Durante la ceremonia, en nombre de la dirección del Partido y del Estado, el Secretario General entregó a la Seguridad Pública Popular la quinta Orden de la Estrella de Oro y un Estandarte de Honor, en reconocimiento a sus extraordinarios logros en la causa de la defensa de la seguridad nacional./.