Líder partidista asiste a ceremonia por 80º aniversario de Seguridad Pública Popular

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi a la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de la Seguridad Pública Popular (19 de agosto de 1945-2025) y el 20º aniversario del Día de Defensa de la Seguridad Nacional.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)



El evento fue organizado por el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional, el Presidente, el Gobierno, el Frente de la Patria, la Comisión Central de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública.



En su intervención, To Lam subrayó que esta ocasión constituye un momento para que todo el Partido y el pueblo expresen su profunda gratitud por las grandes contribuciones y sacrificios de las fuerzas de la Seguridad Pública Popular en la causa revolucionaria.

Tras 80 años de construcción y desarrollo, bajo el liderazgo absoluto, integral y directo del Partido, la gestión unificada del Estado y el apoyo del pueblo, la Seguridad Pública Popular se ha fortalecido continuamente, demostrando valentía, inteligencia y firmeza, y consolidándose como una fuerza absolutamente leal y de confianza del Partido, y un sólido respaldo para el pueblo, enfatizó.



El Secretario General afirmó que la historia de la Seguridad Pública Popular está marcada por innumerables ejemplos de heroísmo y sacrificio silencioso de generaciones de oficiales y soldados. Detrás de cada victoria hay disciplina, inteligencia y fraternidad con el pueblo; detrás de cada condecoración, sudor, sangre y pérdidas personales de las familias de los combatientes.



Ante un contexto mundial y regional complejo, To Lam instó a la Seguridad Pública Popular a construir una fuerza “revolucionaria, regular, de élite y moderna”, sólida en lo político, ideológico, organizativo y ético. Debe ser disciplinada, con temple de acero, experta en táctica, ley y tecnología; siempre dispuesta a “sacrificarse por la patria, servir al pueblo”, anticipando y enfrentando oportunamente los riesgos para salvaguardar la seguridad nacional y el orden social.

Asimismo, destacó la necesidad de construir un Comité del Partido de la Seguridad Pública Popular transparente y sólido; reforzar la educación política e ideológica; mantener estricta disciplina; y luchar contra la corrupción y los comportamientos negativos en sus filas.



Recalcó que la lucha contra la delincuencia, especialmente el crimen organizado, transnacional, la corrupción, los delitos económicos y de alta tecnología, debe realizarse con apego absoluto a la ley, objetividad e imparcialidad, “sin zonas prohibidas ni excepciones”, en defensa de la justicia y la confianza del pueblo.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y delegados internacionales. (Fuente: VNA)



El Secretario General también instó a que la Seguridad Pública Popular lidere la transformación digital, la aplicación de la ciencia y la tecnología modernas, la protección de la ciberseguridad y la seguridad digital nacional, y amplíe la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.



Insistió en prestar atención al bienestar material y espiritual de los oficiales y soldados, especialmente en las zonas remotas, fronterizas e insulares.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y otros dirigentes y exdirigentes del Partido y Estado, y los delegados participan en el evento. (Fuente: VNA)



Con una tradición gloriosa de 80 años, firmeza política y el respaldo del pueblo, To Lam expresó su confianza en que la Seguridad Pública Popular seguirá cumpliendo con excelencia todas las tareas encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo, siendo un “escudo” sólido y una “espada” afilada en defensa del Partido, el régimen y la nación.



Durante la ceremonia, en nombre de la dirección del Partido y del Estado, el Secretario General entregó a la Seguridad Pública Popular la quinta Orden de la Estrella de Oro y un Estandarte de Honor, en reconocimiento a sus extraordinarios logros en la causa de la defensa de la seguridad nacional./.