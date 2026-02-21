Líder partidista alienta a empresas estadounidenses a ampliar inversiones en Vietnam





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostiene un encuentro con Kurt M. Campbell, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos. Foto: VNA Con motivo de su participación en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostuvo el 20 de febrero (hora local), un encuentro con Kurt M. Campbell, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos. Durante la reunión, To Lam compartió las principales orientaciones de Vietnam en la nueva etapa de desarrollo, destacando la visión y los objetivos estratégicos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Subrayó la prioridad otorgada al perfeccionamiento institucional, al impulso del crecimiento, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital y la economía verde, al tiempo que se profundiza una integración internacional amplia, sustantiva y eficaz. Subrayó la prioridad otorgada al perfeccionamiento institucional, al impulso del crecimiento, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital y la economía verde, al tiempo que se profundiza una integración internacional amplia, sustantiva y eficaz.

Valoró altamente el papel y las contribuciones positivas de Kurt Campbell en la promoción de las relaciones Vietnam–Estados Unidos en los últimos años. Reafirmó que Vietnam sigue de manera constante una política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, y que participa de forma proactiva y responsable en la solución de los asuntos regionales e internacionales de interés común.

Asimismo, propuso que Kurt Campbell continúe desempeñando el papel de puente de confianza entre Vietnam y Estados Unidos, la comunidad empresarial y los socios internacionales, con el fin de promover el diálogo político, aportar análisis estratégicos sobre las tendencias económicas, tecnológicas y políticas globales, y reforzar la conexión entre las empresas estadounidenses y los inversionistas estratégicos con los ministerios, sectores y localidades vietnamitas, especialmente en los ámbitos de la alta tecnología, las finanzas, las infraestructuras digitales y la energía limpia.

También alentó a las empresas estadounidenses a ampliar su cooperación e inversiones en Vietnam, en consonancia con la mejora de los estándares de gobernanza y la transparencia del mercado, y llamó a recopilar y transmitir con prontitud las propuestas constructivas de la comunidad empresarial desde las primeras etapas de la elaboración de políticas, para reforzar la viabilidad y la eficacia de la cooperación entre el Estado y los inversionistas.

To Lam destacó que el éxito de los inversionistas es el éxito de Vietnam, reafirmando el compromiso del país de seguir mejorando su clima de inversión, mantener la estabilidad política y social, fortalecer la calidad institucional y crear las condiciones más favorables para un desarrollo sostenible, eficaz y de largo plazo de las empresas internacionales.

Vietnam desea profundizar aún más la cooperación con la comunidad empresarial internacional, compartiendo responsabilidades y beneficios en el desarrollo sostenible, afirmó.

Por su parte, Kurt Campbell felicitó al secretario general To Lam por el éxito del XIV Congreso Nacional y por su reelección como secretario general del Comité Central del PCV.

Valoró altamente el viaje de trabajo a Estados Unidos del secretario general, considerando que dicho viaje y la participación de Vietnam en la Junta de Paz sobre Gaza evidencian claramente el papel proactivo y responsable del país indochino, así como sus contribuciones sustantivas a la paz, la estabilidad y la cooperación internacionales.

Kurt Campbell afirmó sentirse profundamente impresionado por la visión, los objetivos de desarrollo y las grandes orientaciones definidos en el XIV Congreso Nacional del PCV, considerándolos una base esencial para que Vietnam mantenga la estabilidad y continúe un desarrollo rápido y sostenible en los próximos años.

Indicó que la comunidad empresarial y los socios estadounidenses valoran altamente el clima de inversión de Vietnam, al considerarlo un destino estratégico en las cadenas globales de suministro e innovación, y reafirmó su disposición a seguir acompañando y apoyando el impulso de la cooperación económica, la inversión y la conexión empresarial entre ambos países./.