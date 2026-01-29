Líder parlamentario vietnamita recibe a titular del Consejo Europeo

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy al titular del Consejo Europeo, António Costa, quien se encuentra de visita oficial del 28 al 29 del presente mes en el país.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el titular del Consejo Europeo, António Costa. Foto: Doan Tan - VNA

En sus palabras, Thanh Man destacó la importancia del viaje del dirigente europeo, como contribución a abrir un buen comienzo en la prometedora relación de cooperación entre Vietnam y la UE en 2026.

Vietnam siempre ha considerado a la UE y sus estados miembros como socios importantes en el proceso de integración y desarrollo del país; y evalúa altamente el apoyo del continente viejo, especialmente en los campos de la economía verde, la transformación digital, la respuesta al cambio climático y importantes proyectos de infraestructura, reiteró.

El líder legislativo también destacó el desarrollo fructífero de los nexos entre las dos partes en los últimos años, sobre todo en comercio. En la actualidad, la UE se ha convertido en el cuarto mayor socio comercial de Vietnam.

Al afirmar que la Asamblea Nacional de Vietnam siempre desempeña un papel activo en el perfeccionamiento del marco legal y el seguimiento de la implementación de los compromisos internacionales, enfatizó que la nación indochina continuará creando las condiciones más favorables para que las empresas de la UE inviertan y operen en el territorio.

Además, expresó su deseo de promover la cooperación parlamentaria entre la Asamblea Nacional vietnamita y el Parlamento Europeo, así como con los estados miembros de la UE.

En el contexto de un mundo que enfrenta numerosos desafíos complejos, como la inestabilidad geopolítica, el cambio climático y la recesión económica global, la elevación de las relaciones entre Vietnam y la UE a la Asociación Estratégica Integral afirma aún más la determinación de ambas partes de coordinarse estrechamente y apoyarse mutuamente en foros multilaterales, proteger y promover el comercio libre y justo basado en el derecho internacional, apuntó.

Vietnam está comprometido a seguir una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de las relaciones, y está dispuesto a ser un amigo y un socio confiable y responsable de la UE y de la comunidad internacional, aseguró.

Se espera que António Costa apoye para empujar la finalización de la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA), así como eliminar pronto la "Tarjeta Amarilla" impuesta por parte de la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas del país indochino, entre otros, comentó.

A la vez, el visitante dijo que la actualización de las relaciones entre la UE y Vietnam al respecto abrirá un nuevo capítulo en la cooperación bilateral y se trata del primer marco de Asociación Estratégica Integral que el bloque ha establecido con un país de la ASEAN.

También acordó que ambas partes necesitan coordinarse estrechamente para implementar eficazmente el marco de la Asociación Estratégica Integral, incluido el fortalecimiento de la confianza política mediante intercambios de delegaciones a todos los niveles; desplegar más fuertemente el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y UE (EVFTA) para brindar beneficios y amplias oportunidades de cooperación a las comunidades empresariales; e intensificar la colaboración mutuamente beneficiosa en áreas con gran potencial como la economía marítima, la transformación digital, la energía limpia, la infraestructura esencial, la ciencia y la tecnología, y la respuesta al cambio climático.

En la ocasión, los dos dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el intercambio de experiencias legislativas entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento Europeo y sus Estados miembros; apoyarse mutuamente en los foros parlamentarios regionales y mundiales para contribuir a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo, incluyendo la garantía de la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación en el Mar del Este./.