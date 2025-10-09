Líder parlamentario de Vietnam insta a un pensamiento innovador en la labor legislativa

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, exhortó a los miembros del Comité Permanente a adoptar un pensamiento renovador y una visión a largo plazo, con el objetivo de establecer un marco jurídico integral, moderno y con carácter innovador, que genere impulso para el desarrollo nacional.

En la cita (Fuente: VNA)

Al presidir hoy la sesión de apertura de la 50.ª reunión del Comité Permanente, que se prevé se prolongue durante seis días, Thanh Man destacó que el trabajo legislativo continúa siendo la tarea central y ocupará la mayor parte de la reunión.

El titular del Parlamento subrayó la necesidad de institucionalizar de manera adecuada y plena las orientaciones y políticas principales del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), especialmente en aspectos como la calidad del crecimiento, la productividad laboral, la transición verde y digital, la reestructuración económica y la garantía del bienestar social.

Asimismo, instó a proponer soluciones verdaderamente innovadoras que, junto con el perfeccionamiento del marco legal, contribuyan a construir una base institucional sólida para el desarrollo en el próximo período.

En la reunión, el Comité Permanente evaluará 22 proyectos de leyes y resoluciones que se presentarán para su aprobación en el décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional. Muchos de estos contenidos están vinculados directamente a sectores clave, como políticas fiscales, organización del aparato estatal, derechos humanos, innovación y transformación digital nacional.

Revisará informes sobre la situación socioeconómica, el presupuesto estatal, la labor de atención a las quejas y peticiones de los ciudadanos, así como la evaluación del cumplimiento de los planes quinquenales de desarrollo socioeconómico. Estos serán la base para diseñar políticas para el período 2026-2030, con miras a alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo del país.

El Comité Permanente del Parlamento también dará opinión sobre los preparativos para el décimo período de sesiones de la XV Legislatura.

Thanh Man enfatizó que este décimo período de sesiones es el último del mandato de la XV Legislatura, en un contexto en el que el país se prepara para el XIV Congreso Nacional del PCV, las elecciones del Parlamento de la próxima Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

Esta es una etapa crucial que requiere un gran esfuerzo y una estrecha cooperación entre los órganos de la Asamblea Nacional y el Gobierno para completar satisfactoriamente una gran cantidad de trabajo, puntualizó.

El dirigente pidió asumir una alta responsabilidad, debatir con franqueza y garantizar que todos los contenidos presentados a la Asamblea sean maduros políticamente, sólidos jurídicamente, minuciosos en la documentación y viables en la práctica, contribuyendo al éxito del décimo período de sesiones./.