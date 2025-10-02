Líder parlamentario de Cuba rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) - En el marco de su visita oficial a Vietnam, el presidente de la Asamblea Nacional de Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, junto a una delegación de alto nivel, depositaron esta tarde una ofrenda floral y visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh.

El presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, junto a una delegación de alto nivel, depositaron esta tarde una ofrenda floral y visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

En la ceremonia también participó Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam.

Luego, la delegación rindió homenaje con una corona floral en el Monumento a los Héroes y Mártires ubicado en la calle Bac Son (comuna de Ba Dinh, Hanoi), en memoria de quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y libertad de la nación.

Ese mismo día, el dirigente cubano y su delegación colocaron una ofrenda floral en el Monumento al Héroe Nacional José Martí, destacado revolucionario cubano y figura clave en el establecimiento de la amistad entre los pueblos de Vietnam y Cuba desde finales del siglo XIX.

José Martí es reconocido como “el apóstol de la independencia nacional cubana” y fue una figura fundamental en los movimientos de liberación de América Latina. Su obra “Un paseo por el país de Annam” es un símbolo temprano de la amistad entre Vietnam y Cuba.

La visita de Esteban Lazo Hernández tiene un profundo significado político y diplomático, ya que reafirma la histórica solidaridad y colaboración especial entre ambos países, que celebran este año el 65 aniversario del establecimiento de sus vínculos diplomáticos.

Esta visita también incluye la copresidencia de la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba.

Dicha sesión demuestra el fuerte compromiso político de ambas Asambleas Nacionales para fortalecer la cooperación integral, compartir experiencias legislativas y fomentar el desarrollo nacional, especialmente tras la visita estatal a Cuba del entonces secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024./.