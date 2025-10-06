Líder parlamentario cubano concluye con éxito visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, concluyó con éxito su visita oficial a Vietnam y la copresidencia de la segunda reunión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambos países, que se desarrollaron del 30 de septiembre al 5 de octubre por invitación del titular de la Asamblea Nacional anfitriona, Tran Thanh Man.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández (Foto: VNA)



Lazo Hernández y su delegación partieron de Hanoi en la noche del 5 de octubre, siendo despedidos en el Aeropuerto Internacional Noi Bai por la vicepresidenta del Parlamento, Nguyen Thi Thanh, y otros funcionarios de alto rango.



Durante la visita, el líder cubano depositó ofrendas florales en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, en el Monumento a los Héroes y Mártires, y ante la estatua del héroe nacional cubano José Martí en Hanoi.



Fue recibido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reunió con el presidente de la República, Luong Cuong, y el primer ministro, Pham Minh Chinh, y conversó con el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



To Lam resaltó el compromiso de Vietnam de consolidar la histórica solidaridad y la cooperación integral con Cuba, destacando que los lazos entre ambos Partidos Comunistas constituyen la piedra angular de las relaciones bilaterales. Pidió a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba a seguir facilitando la cooperación económica, comercial y en materia de inversión, en particular en agricultura, energías renovables, biotecnología y productos farmacéuticos, atendiendo las necesidades de desarrollo de cada nación.



El líder sugirió que ambas partes fomenten el intercambio de teorías y experiencias prácticas, ya que Vietnam realizará el XIV Congreso Nacional del Partido el próximo año y Cuba también celebrará su novena magna cita partidista en 2026.

Por su parte, Lazo Hernández subrayó el interés de Cuba en aprender de las lecciones del proceso de Renovación de Vietnam.



En las reuniones con Luong Cuong y Pham Minh Chinh, los líderes de ambos países expresaron su reconocimiento por la ejemplar relación entre Vietnam y Cuba, fundada por el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro Ruz, y nutrida por sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos.

Las conversaciones entre Thanh Man y Lazo Hernández se desarrollaron en un ambiente de cordial amistad. Ambas partes compartieron información actualizada sobre sus respectivos países y actividades parlamentarias recientes, e intercambiaron notas sobre las directrices y medidas para fortalecer aún más la amistad especial, la solidaridad y la cooperación integral entre ambos Partidos, Estados, Parlamentos y pueblos. También abordaron temas regionales e internacionales de interés mutuo.



En la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria, ambos dirigentes debatieron sobre la manera de mejorar los marcos de políticas para el desarrollo empresarial, la atracción de inversión extranjera, la aplicación de tecnología avanzada en la producción agrícola y la colaboración en biotecnología y salud.



También evaluaron y describieron medidas para promover la implementación efectiva de los acuerdos firmados, al tiempo que reafirmaron una mayor coordinación en los foros interparlamentarios internacionales y regionales de los que ambos parlamentos son miembros.



Ambas partes se comprometieron a intensificar las consultas sobre el desarrollo legislativo para facilitar la implementación de los compromisos bilaterales y coordinarse en la creación y el perfeccionamiento de mecanismos especiales para alentar a las empresas vietnamitas a expandir su inversión en Cuba e impulsar la cooperación entre las localidades.



La reunión concluyó con un comunicado conjunto, anunciando que la tercera edición del Comité se celebrará en La Habana.



Durante su estancia en Vietnam, el líder cubano realizó viajes de trabajo a Ciudad Ho Chi Minh y la provincia de Hung Yen, y visitó el Museo de Historia Militar de Vietnam./.