Lider parlamentaria de Camboya elogia contribución de Viettel al desarrollo tecnológico de su país

La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, y delegados. Foto: Tuan Anh - VNA

La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, visitó la sede del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel (Viettel), como parte de su visita oficial a Vietnam.

Al dar la bienvenida a la líder parlamentaria camboyana este 28 de julio, el subdirector general de Viettel, mayor general Do Minh Phuong, presentó una visión general del desarrollo del grupo y su estrategia de inversión internacional.

En la reunión, el subdirector general de Viettel, mayor general Do Minh Phuong, presentó una visión general del desarrollo del grupo y su estrategia de inversión internacional. Foto: Tuan Anh - VNA

Explicó que Viettel invierte en diversos países y ha diseñado su estrategia de desarrollo sobre cinco pilares fundamentales: telecomunicaciones, industria de alta tecnología, transformación digital, comercio electrónico e investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Según Minh Phuong, Camboya ha sido considerada siempre uno de los mercados internacionales clave de Viettel, con un sólido potencial de crecimiento a largo plazo.

Señaló que, desde su entrada en el mercado camboyano, el grupo ha seguido una estrategia de desarrollo sostenible, al considerar que el éxito de sus operaciones está estrechamente vinculado al desarrollo del país anfitrión.

Además de cumplir plenamente con sus obligaciones financieras ante el Gobierno camboyano, Viettel ha generado decenas de miles de empleos, puesto en marcha programas de bienestar social, contribuido a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, impulsado la economía digital y elevado el nivel de vida de la población, añadió.

La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, habla en la cita. Foto: Tuan Anh - VNA

Por su parte, Khuon Sudary afirmó que eligió visitar Viettel como uno de los destinos de su visita oficial teniendo en cuenta la tradicional amistad entre Vietnam y Camboya.

Asimismo, valoró altamente el creciente papel de Viettel en el impulso de la tecnología y la transformación digital en Camboya a través de su empresa conjunta Metfone.

La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya destacó que, además de contribuir al presupuesto estatal, la empresa de Viettel en el país vecino, Metfone, ha ayudado a ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y a ofrecer servicios de alta calidad tanto en zonas urbanas como rurales, permitiendo que ciudadanos, empresas e instituciones públicas accedan a modernos servicios digitales.

Añadió que Camboya aún dispone de un amplio margen para impulsar la aplicación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el funcionamiento de las instituciones estatales.

Al expresar su respaldo a las propuestas de Viettel para fortalecer la cooperación en materia de transformación digital, infraestructura digital y desarrollo del gobierno digital, Khuon Sudary manifestó su confianza en que el grupo, apoyándose en su experiencia en los mercados internacionales, continuará desempeñando un papel pionero en el ámbito tecnológico.

También expresó su convicción de que Viettel y Metfone seguirán realizando aportes aún mayores al desarrollo de la economía y la sociedad digitales de Camboya, al tiempo que contribuirán a fortalecer la tradicional amistad y la cooperación entre Vietnam y Camboya./.