Líder laosiano visita al exsecretario general del PCV

En el marco de su visita de Estado a Vietnam, el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de ese país, Thongloun Sisoulith, sostuvo hoy un encuentro con el exsecretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nong Duc Manh.

El secretario general del PPRL y presidente de ese país, Thongloun Sisoulith, sostiene un encuentro con el exsecretario general del PCV, Nong Duc Manh. Fuente: VNA

En un ambiente fraternal, al dar una cálida bienvenida a Thongloun Sisoulith, Nong Duc Manh valoró el significado especial de la visita, pues Vietnam es el primer país que el dirigente laosiano visita tras el éxito del XII Congreso del PPRL. El líder laosiano también es el primer jefe de Estado extranjero en visitar y felicitar a Vietnam por el exitoso XIV Congreso del PCV.

La visita contribuye a reafirmar la política exterior coherente de ambos países de conceder gran importancia a la preservación y el desarrollo constante de la amistad tradicional, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, puntualizó.

El exdirigente partidista vietnamita expresó su satisfacción por los grandes logros, de trascendencia histórica, alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo laosianos tras 40 años de renovación; felicitó el éxito del XII Congreso del PPRL y congratuló a Thongloun Sisoulith por haber sido reelegido secretario general del Comité Central de esta fuerza política.

Reiteró su firme convicción de que, bajo el liderazgo del PPRL, Laos continuará desarrollándose de manera estable y sostenible, con una mejora constante de la vida del pueblo y un fortalecimiento permanente de su posición internacional.

Por su parte, Thongloun Sisoulith agradeció profundamente el apoyo y la ayuda desinteresados, sinceros y eficaces que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita han brindado a su país tanto en la lucha por la independencia en el pasado como en la actual labor de construcción y desarrollo nacional.

Aplaudió el gran éxito del XIV Congreso del PCV y ofreció información sobre la situación de Laos y los resultados positivos de las actividades realizadas durante la visita. Asimismo, manifestó su profunda impresión por los logros integrales alcanzados por Vietnam en los últimos tiempos, subrayando la importante contribución de las generaciones de dirigentes predecesores.

Tras reafirmar que la relación especial entre Vietnam y Laos constituye un patrimonio común invaluable de los dos pueblos, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar preservando, protegiendo y profundizando esta relación única, fortaleciendo la cohesión estratégica y elevando la eficacia de la cooperación sustantiva, al tiempo que se presta especial atención a la educación de las jóvenes generaciones de ambos países para que continúen dignamente la tradición de solidaridad especial./.